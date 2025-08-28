Francesca Cristiana Conti, ORO OLIMPICO, ospite dell’Associazione nautica Campo di Mare asd

Dopo la lunga presenza come Socio di Salvatore Gionta, Medaglia d’oro con il “Settebello” di pallanuoto alle

Olimpiadi di Roma 1960 e Medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Helsinki 1952, che purtroppo ci ha lasciato

un mese fa, onorati dalla presenza della Socia Antonella Bellutti, due volte Medaglia d’oro nel ciclismo su

pista alle Olimpiadi di Atlanta 1996 e Sydney 2000 e già candidata alla presidenza del CONI, in questi giorni

l’Associazione nautica Campo di Mare asd ha il piacere di ospitare Cristiana Conti, Medaglia d’oro alle

Olimpiadi di Atene 2004, due volte Campione del mondo, quattro volte Campione europeo e per anni

trascinatrice della squadra Orizzonte Catania con la quale ha conquistato ben 13 titoli nazionali.

Presenze che hanno onorato ed onorano l’Associazione nautica ove, tra altri, ci sono Campioni quali Piero

Italiani, compagno di Squadra di Klaus Di Biasi alle Olimpiadi di Los Angeles 1984 dove si classificò sesto nel

trampolino da tre metri e saltuariamente Gianluca Lamaro, padre del capitano dell’ItalRugby Michele e

velista nella classe Soling alle Olimpiadi di Los Angeles 1984 e Seul 1988 nonché nell’equipaggio del mitico

“Moro di Venezia” timonato da Paul Cayard, che fece scoprire agli italiani la vela d’altura conquistando la

Louis Vuitton Cup superando nientemeno che New Zealand e disputando la finale dell’America’s Cup contro

il fortissimo equipaggio americano dell’imbarcazione America.

Il presidente Celso Caferri, condivide con tutti i soci la soddisfazione per la presenza presso l’Associazione

nautica di tanti Campioni che è di esempio e stimolo per le nuove generazioni che frequentano le Scuole di

Sport dell’Associazione nautica Campo di Mare asd.

Nella foto: Francesca Cristiana Conti con il presidente dell’Associazione nautica Celso Caferri.