Ladispoli: auto utilizzata come ariete per sfondare la gioielleria sul viale Italia

Stanotte è stato messo a segno un furto con modalità violente sul viale Italia. Un’auto è stata impiegata come ariete per scardinare la serranda di una gioielleria e sfondare anche la vetrata.

La banda è riuscita a sottrarre oggetti di valore e oro prima di dileguarsi; il bottino esatto è in fase di quantificazione da parte dei titolari. Il rumore, poco prima delle 2, ha svegliato i residenti, che sono scesi in strada.

Le indagini sono affidate agli agenti del commissariato di via Vilnius, che stanno utilizzando anche le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire la dinamica dell’accaduto.