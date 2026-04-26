Cerveteri, i bambini dell’IC Marina di Cerveteri in visita a Floracult, nella tenuta delle sorelle Fendi

Una mattinata speciale per una cinquantina di bambini dell’IC Marina di Cerveteri, che il 24 aprile hanno visitato la tenuta delle sorelle Fendi, dove in questi giorni si svolge Floracult. A raccontare l’iniziativa è stato il Consigliere comunale, Gianluca Paolacci. Che, con evidente soddisfazione ha dichiarato: “Ecco cosa apprezzo di più del fare politica. La possibilità di rendere felici bambini e non”. La visita è nata dall’invito del presidente del Parco di Vejo, Giorgio Polesi, e ha coinvolto gli alunni della scuola di Marina di Cerveteri, accompagnati dalle maestre Carmen, Maria Grazia, Sara e Caterina.

Paolacci ha sottolineato anche un aspetto particolare dell’iniziativa: Cerveteri è stata l’unica scuola non facente parte del comprensorio del Parco di Vejo a partecipare. “Una bella soddisfazione”, ha commentato. Il gruppo ha potuto prendere parte alla visita grazie ai biglietti messi a disposizione per l’occasione. “Mi hanno regalato 50 ingressi e ci abbiamo portato i bambini della scuola di Marina di Cerveteri”, ha scritto Paolacci. Nel post, infine, il ringraziamento anche all’onorevole Pino Cangemi: “E come sempre grazie della presenza dell’On. Pino Cangemi”.