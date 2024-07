“Lunedì non potrò esser presente in consiglio comunale, ma ci tengo a precisare che amo la mia città e credo di dimostrarlo a fatti più che con le parole”.

Così il consigliere di Gianluca Paolacci in un post social.

“Non voterò mai contro la sagra dell’ Uva perchè fa parte della storia della città. E io la mia città la rispetto e la amo. Se l’amministrazione è incapace di governare non glielo rappresento dicendo no sagra dell’Uva che rappresenta una risorsa per tante attività della città. Per questo ho fatto ufficialmente richiesta di poter partecipare OnLine al consiglio perchè vorrei esserci. Il lavoro che hanno già iniziato i Rioni e le varie Associazioni va rispettate e apprezzato. Criticare è cosa facile, difficile invece è fare. Ecco, per me, le critiche sterili appartengono a chi non sa fare. Amare la mia città significa cercare il bene e non il male. L’opposizione continuerò a farla su tematiche importanti e dove ci sono carenze gravi, ma non farò mai un dispetto ai miei concittadini”.