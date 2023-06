Palude di Torre Flavia, ieri nati tre fratini: si chiedono volontari per sorvegliare la zona –

Una bellissima notizia conferma le peculiarità della Palude di Torre Flavia. Nell’area infatti sono nati ieri tre fratini

A renderlo noto il Dottor Corrado Battisti referente dell’area.

“E’ necessaria una continua sorveglianza della zona – afferma in una nota il Dottor Battisti -. La aree sono interdette ai cani dall’ordinanza del Sindaco di Ladispoli. Non è consentito avvicinarsi ai recinti (l’area è videosorvegliata). Nei giorni di festa è necessario un supporto per vigilare sui tre pulli che vagano in spiaggia (e che sono incapaci di volare, benché autonomi nell’alimentarsi con i genitori. Chiediamo a tutti di fornire un supporto come volontari. Domenica 4 giugno alle 10 (Via Roma 141, Ladispoli, Centro visite) e alle 10:30 (spiaggia davanti la torre) ci sarà un’incontro per arruolare chi fosse disponibile e per visitare le aree con i pulli.”