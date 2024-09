Pallavolo, le Serie C di Cerveteri scaldano i motori

Un mese all’inizio della stagione, per i ragazzi arriva un nuovo tecnico: Mauro Capriotti; le ragazze nel segno della continuità

Pallavolo, le Serie C Rim Cerveteri scaldano i motori Un mese all’inizio della stagione, la Rim Cerveteri rilancia le Serie C. Per i ragazzi arriva un nuovo tecnico: Mauro Capriotti; le ragazze nel segno della continuità È già iniziata la preparazione atletica delle ragazze e dei ragazzi della Rim Sport Cerveteri, che, tra circa un mese, torneranno in campo per disputare il campionato di Serie C di volley. La società etrusca ha confermato la propria presenza nel massimo campionato regionale in ambo le categorie (maschile e femminile) ed è una delle pochissime realtà sul territorio a poter vantare 2 prime squadre in una serie così competitiva. I roster delle 2 compagini sono praticamente chiusi e la società ha puntato tutto su continuità e valorizzazione dei giovani talenti, anche grazie a al progetto di collaborazione Number One, che ha permesso di creare una rete in cui le diverse società si sostengono a vicenda. La direzione tecnica è, ancora una volta, affidata al coach Daniele Moretti, promotore del progetto e delle attività giovanili.

Il settore femminile, infatti, può vantare una rosa giovanissima che non raggiunge i 20 anni di media ed è composta da ragazze cresciute tecnicamente e agonisticamente proprio a Cerveteri. “Non ci siamo poste obiettivi di classifica” ha spiegato il vicepresidente della Rim, Maura Rinaldi.

L’idea è che questo percorso di valorizzazione delle ragazze prosegua. L’obiettivo è quello di vederle migliorare, ma anche far scendere in campo gli innesti più giovani. Va sottolineato che queste ragazze giovanissime sono riuscite a portare avanti studio e sport nonostante il carico così importante di lavoro. Il sogno – ha concluso Maura – sarebbe migliorare il sesto posto della passata stagione”. Sulla panchina confermatissimo coach Rodrigo Ribeiro Miliante, arrivato ormai alla sua quarta stagione consecutiva. Seppur giovanissimo – oggi appena trentatreenne – Rodrigo ha saputo traghettare le ragazze dalla serie D alla serie C. Non solo, si è adattato agli schemi societari e ha raggiunto gli obiettivi, confermando la categoria.

Una squadra che ha dimostrato di avere una grande etica del lavoro, un elemento che accomuna le ragazze e i ragazzi etruschi. Nel settore maschile, la rosa presenta alcune novità interessanti e si arricchisce di giocatori d’esperienza e nomi nuovi, in campo e in panchina. Alla guida del gruppo, per il primo anno, ci sarà Mauro Capriotti, che la società ha ritenuto la persona ideale per favorire il flusso di valorizzazione dei giovani. Perché? Nel settore maschile, la Rim Cerveteri ha collaborato e collabora con il Team Volley Lago e la Polisportiva Valcanneto. Proprio Capriotti, lo scorso anno, allenava la prima divisione under 19 della società di Bracciano. “Vogliamo portare una ventata di novità – ha proseguito Maura Rinaldi – Mauro è la persona giusta. Abbiamo creato un percorso per avviare i giovani verso la fase agonistica della loro carriera e, almeno a Cerveteri, nel settore maschile, questa cosa mancava da un po’. Mauro ha da subito messo in chiaro la sua impronta di lavoratore assiduo e l’idea di lavorare sodo per raggiungere gli obiettivi, si sposa bene con la nostra filosofia. Tra l’altro, Lorenzo Brunelli, il capitano della Serie C, allenerà proprio il gruppo di Capriotti a Bracciano. Insomma, una collaborazione a tutto tondo”. “Stabilire degli obietti è sempre un terno a lotto” ha esordito coach Capriotti. “Quest’anno c’è una nuova squadra, io voglio andare per più obiettivi durante l’anno. Di base, vogliamo salvare la categoria con largo anticipo, già dall’inizio del girone di ritorno. Vorrei perseguire questo obiettivo, visto i tempi stretti con cui lo vogliamo raggiungere, non è semplicissimo. Il girone è composto da 14 e noi puntiamo a vincerne almeno 8 gare del girone d’andata. Poi in serie C non sai mai come va il girone. Io sono sereno perché il gruppo è giovane ed ha voglia” ha continuato il nuovo coach della Rim Sport Cerveteri.

“Devo apportare qualche correzione nei ruoli” ha spiegato il tecnico, che nel suo curriculum vanta già serie C e un posto da secondo allenatore in serie B. “Stiamo provando ancora qualche giocatore e continueremo per le prime settimane di preparazione così da completare la rosa. Sono fiducioso che si riesca a lavorare bene. Il materiale umano c’è. Se lavoriamo come sono abituato, non dovrebbero esserci problemi. Abbiamo perso qualche pezzo, ma ci sono elementi importanti che arrivano e poi fondamentale è costruire il gruppo. La base di partenza sarà amalgamare il gruppo e far sì che ognuno dia il massimo per il proprio livello. Il campionato di Serie C è importante, ma non va vissuto con ansia. “Arrivo da bracciano dove abbiamo fatto una d giovanile con un progetto fatto a due anni per avere risultati in prima divisione dove siamo anche arrivati in semifinale al torneo Appio. È stato fatto un buon lavoro. Quest’anno avremo la possibilità di integrare quei ragazzi e sono entusiasta di poter allenare questo gruppo che ho già conosciuto alla fine della stagione scorsa”. Oltre ai giovani, a rinforzare il gruppo sono arrivati due innesti di spessore: Luigi Mancini, ragazzo di Civitavecchia che ha militato nel campionato nazionale di Serie B e Simone Colia, capitano a Bracciano in serie D e fiore all’occhiello di coach Capriotti.