Pallacanestro, per la Dinamo Ladispoli spalancate le porte della serie D –

La Pallacanestro Dinamo Ladispoli vince in trasferta contro l’Elis, per per 51-62, e agguanta la promozione in serie D.

Al termine di una partita combattuta la Dinamo ha sconfitto la squadra romana che ha dato filo da torcere fino all’ultimo ai ragazzi di coach Fiorentini.

La partita

La Dinamo aveva già battuto l’Elis all’andata: i ragazzi di Ladispoli hanno saputo mantenere la concentrazione durante tutta la partita e fin dai primi minuti si è capito come si sarebbe evoluta la partita.

Leonardo Campolungo, un po’ in ombra nelle ultime partite, da subito fiducia: 9 punti nel primo quarto di partita e 16 totali nella giornata.

Fiorentini è riuscito ad arrivare a fine partita alternando tutti e 12 i giocatori a sua disposizione.

La partita non è sembrata mai in discussione, sebbene il primo quarto si è chiuso in parità 18-18.

All’intervallo lungo i ladispolani ci arrivano con solo 3 lunghezze di vantaggio, e soprattutto con Davide Acconciamessa, sfortunato, che accusa la ricaduta dell’infortunio subito al quadricipite della coscia destra una settimana fa.

La soddisfazione della dirigenza

“Grandissima soddisfazione – ha dichiarato il Presidente della Dinamo Luigi Foi –. Si poteva fare e ce l’abbiamo fatta”.

“Questa è stata una vittoria del gruppo, che è andato oltre le difficoltà iniziali, le crisi inaspettate, improvvise”, ha aggiunto.

“Ringrazio l’Amministrazione Comunale per la disponibilità avuta nei nostri confronti nel cercare soluzioni insieme e le ASD che si sono sacrificate per farci avere un po’ di spazio nelle “loro” palestre”, dice Foi.

“Credo che questa sia stata la vittoria del sistema Dinamo, che definirei come un vero e proprio eco-sistema: la prima squadra riceve energia positiva dai settori giovanili, under e minibasket, che poi ridà loro moltiplicata come esempio di possibile sviluppo tecnico/sociale”, ha concluso Foi.

I complimenti da parte dell’Amministrazione

“A nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la Città esprimo grande soddisfazione per il traguardo raggiunto dalla ASD Pallacanestro Dinamo Ladispoli, che ieri sera ha conquistato la promozione nel campionato di Serie D”.

Le parole sono del sindaco Alessandro Grando che ha voluto complimentarsi con la Dinamo Ladispoli che ieri sera, vincendo anche la seconda gara dei playoff, ha ottenuto il passaporto per la categoria superiore.

“Un risultato prestigioso che premia il lavoro della società, dello staff tecnico e della squadra”, aggiunge il Sindaco.

“La Dinamo Pallacanestro è una delle eccellenze sportive della nostra città – prosegue Grando – e sta riportando il basket di Ladispoli nei campionati che contano. Rivolgiamo tantissimi complimenti e siamo lieti che la Dinamo potrà disputare l’impegnativo torneo di Serie D nel nuovo palazzetto dello sport.

Sarà bellissimo inaugurare il moderno impianto con le gare di basket di un torneo così importante”.