Pallacanestro Ladispoli: la Dinamo aumenta la Forza, arrivano Alek Gjinaj e Filippo Leotta –

Pallacanestro Ladispoli: la Dinamo aumenta la Forza, arrivano Alek Gjinaj e Filippo Leotta

La prima squadra di Serie D della Pallacanestro Dinamo Ladispoli si rinforza ulteriormente e tessera altri due atleti di quella “Generazione Z” tanto cara al suo Presidente: sono Alek Gjinaj e Filippo Leotta, entrambi classe 2002, i neoacquisti, con il primo in arrivo da UispXVIII e l’altro “promosso” dalla squadra Amatori Dinamo che ha vinto il Trofeo Nazionale Galleri lo scorso Giugno a Rimini. Due ali “forti” che certamente porteranno muscoli e grinta nel pitturato e sotto i tabelloni.

“Sir Isaac Newton trecento anni fa introdusse il secondo principio della Dinamica: la Forza agente su un corpo è direttamente proporzionale alla Massa e all’Accelerazione. La Pallacanestro Dinamo Ladispoli, che evidentemente non a caso si chiama Dinamo, proprio nel rispetto di questo principio, per aumentare la sua Forza complessiva, dopo aver preso finora tutti giocatori veloci e con accelerazioni brucianti, ha deciso di aumentare la sua Massa… ora coach Carlo Acconciamessa ha un roster di tutto rispetto, se fara’ bene il merito sara’ della societa’, cioe’ mio, che gli ha messo a disposizione un’ottima squadra, se fara’ male la colpa sara’ sua e del DS Andrea Ciprigno” dice ridendo il Presidente Fois, evidentemente di ottimo umore per quella che effettivamente appare sempre piu’ una formazione di tutto rispetto e molto ben assortita.

“Siamo veramente a un passo dal chiudere il roster” e’ il DS Andrea Ciprigno ad assumere i toni istituzionali “con Alek e Filippo aumentiamo il peso specifico della squadra, cosa che sara’ sicuramente molto utile in certe partite. Spero poi di riuscire a fare qualche ultimissimo regalo ai nostri tifosi, ma gia’ cosi ritengo che i presupposti per vedere delle gran belle gare ci siano tutti”.

E in effetti, dopo un’estate cosi densa di annunci e contatti, il popolo orange/blue non vede l’ora di conoscere la data di esordio al PalaSorbo per la nuova stagione, cosa che la Federazione dovrebbe ufficializzare a giorni e che, verosimilmente, dovrebbe essere prevista per Domenica 13 Ottobre.