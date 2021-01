Share Pin 145 Condivisioni

Under 13, Promozione e Serie C Femminile torneranno ad allenarsi al chiuso dopo che la FIP ha riconosciuto i tornei a cui partecipano di interesse nazionale

Pallacanestro, la Dinamo riprenderà gli allenamenti agonistici –

La Pallacanestro Dinamo torna ad allenarsi in palestra: ne da conferma la dirigenza della squadra, dopo aver ottenuto l’Ok dalla Federazione Italiana Pallacanestro.

Le gare a cui partecipano le tre squadre, Under 13, Promozione e Serie C Femminile, sono state riconosciute dal CONI come di interesse nazionale e questo permetterà alla squadra di avere una deroga per l’allenamento.

La Dinamo sottolinea che grazie alla disponibilità dei dirigenti dell’Istituto Corrado Melone “almeno i bambini e le bambine del minibasket e i ragazzi delle giovanili avevano potuto continuare ad allenarsi al campetto scolastico polivalente all’ aperto di Via de Begnac”.

“Siamo ovviamente molto contenti che la FIP prima e il CONI poi abbiano deciso che anche i campionati da noi disputati possano essere considerati come di interesse nazionale” commenta il Presidente Dinamo Luigi Fois.

Fois aggiunge che era diventata una scelta obbligata per la FIP, viste le scelte di altre federazioni sportive che avevano definito tutti i propri campionati di interesse nazionale, fin da subito, creando delle diseguaglianze evidenti.

“Ci dispiace per i più piccoli, i bambini e le bambine dai 5 agli 11 anni, che purtroppo dovranno ancora continuare ad allenarsi all’aperto, in quanto il nuovo protocollo non è applicabile a loro non essendo atleti agonisti” continua il Presidente.

“Abbiamo comunque già pensato a come aumentare il loro grado di coinvolgimento ed entusiasmo, e per questo stiamo cercando di ottenere dalle Autorità Comunali le autorizzazioni necessarie per poter usufruire di qualche ora dei campetti di Via Firenze, che a differenza del polivalente della Melone hanno i canestri e un impianto di illuminazione; confidiamo nella comprensione dei nostri Amministratori”.

“Vogliamo farci trovare pronti per le nuove sfide, e superarle, per poter ricoprire un ruolo di primo piano nel panorama sportivo locale e non solo”, conclude Fois.