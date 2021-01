Share Pin 188 Condivisioni

Sul posto sono già presenti i Vigili del Fuoco e sembra che non siano rimaste coinvolte persone

Ladispoli, cade un’impalcatura in Via Taranto a causa del vento –

Il forte vento di queste ore è la causa della caduta a Ladispoli di un’impalcatura di un palazzo in costruzione in Via Taranto.

Dai primi accertamenti non sarebbero coinvolte persone: sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco.

Ultimo, questa notte, sul litorale si è abbattuto un forte vento che ha provocato numerosi danni.

In Civitavecchia i Vvf s sono adoperati a mettere in sicurezza pali Telecom e vari cartelloni pubblicitari, mentre a Ladispoli, dove le raffiche sono state più importanti, i Vigili del fuoco sono stati allertati per un’impalcatura caduta.

I Vvf di Ladispoli si sono recati in via Taranto incrocio via Gaeta, dove presumibilmente, causa del forte vento, si è strappata da uno stabile in costruzione un impalcatura di circa 20 metri per 8 metri.

I Vigili del fuoco hanno dovuto mettere in sicurezza l’area eliminando tutte le parti pericolanti. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri.