Pallacanestro, gli Under 13 della Dinamo alle finali del Jr. NBA FIP –

Dopo che a partire da Novembre scorso la Federazione Italiana Pallacanestro ha fatto gli abbinamenti a livello nazionale, attraverso sorteggio, delle squadre Under 13 italiane alle franchigie NBA, e sono iniziati i campionati regionali, suddivisi in Leghe e Conference, in puro stile americano, le squadre prime classificate, e tra queste la Pallacanestro Dinamo Ladispoli, stanno ora affrontando le prime finali che le porteranno al Final Event del 9-11 Giugno dove giocheranno per l’ambitissimo “Anello Jr NBA”.

Sono stati numeri impressionanti quelli del primo anno dell’accordo che ha unito, prima volta a livello mondiale, la National Basketball Association statunitense ad una federazione cestistica nazionale, la nostra FIP per l’appunto, in un progetto di così ampia portata: 13 regioni, 16 leghe, 476 squadre, 5.800 giovani giocatori.

Solo nel Lazio sono state 101 le squadre partecipanti, suddivise in 3 Leghe, ognuna delle quali ulteriormente suddivise in due Conference (Eastern e Western),

Dopo un cammino fin qui esaltante, culminato nella semifinale di Lega 1 Eastern Conference vinta in casa contro i Boston Celtics Pegaso Tarquinia prima di Pasqua, i giovanissimi Under 13 della Pallacanestro Dinamo Ladispoli, abbinata ai New York Knicks, lunedì prossimo 17 Aprile affronteranno nella finale di andata per il titolo di Campione di Eastern Conference i pari età della Stella Azzura Viterbo (abbinata Detroit Pistons).

Il percorso ora si fa molto arduo, ma l’entusiasmo dei giovani atleti, famiglie e dirigenza tutta, sta creando i presupposti per assistere quantomeno ad un altro grande evento lunedì 24 Aprile al PalaSorbo, ovvero quando ci sarà la finale di ritorno contro Viterbo.

La squadra vincente di questa doppia sfida sarà quella che andrà poi a giocarsi il titolo di campione di Lega 1 Lazio, con il diritto a disputare le finali nazionali di metà giugno.

Alla Dinamo c’è molta soddisfazione per quanto finora fatto; queste la parole del responsabile del settore giovanile, coach Carlo Acconciamessa: “La filosofia Dinamo, imposta dalla società sia a livello minibasket sia giovanile, dagli Under 13 agli Under 17, è quella di cercare di far crescere sportivi, appassionati di basket, giocatori che sappiano utilizzare il maggior numero di “strumenti” possibili per poter stare in campo a livello individuale, seppur ovviamente inseriti in una dinamica di squadra. Vincere per noi, a livello giovanile, non è certo la priorità, anche se comprendiamo che questo può a volte generare frustrazione nei ragazzi e nelle famiglie. Le vittorie per noi devono essere solo naturali conseguenze a quanto di buono riusciamo a fare nello sviluppo di ogni singolo ragazzo. Quest’anno, a prescindere dalla posizione in classifica, penso che abbiamo fatto ottimi campionati con tutte le squadre giovanili Under 13, 14 e 15, almeno fino a quando infortuni e qualche assenza non ci hanno penalizzato pesantemente. Per l’Under 17 il discorso è stato un po’ diverso, ma anche qui ci conforta vedere la crescita a livello individuale dei giocatori. Ovvio però che i successi fanno sempre piacere a tutti e, proprio per quello che è il nostro modo di fare, il traguardo già raggiunto con gli Under 13 ce lo stiamo godendo ancora di più”.

In bocca al lupo alla Dinamo per la trasferta di Viterbo, ma per tutti gli appassionati locali, o anche semplici curiosi, il vero appuntamento è per Lunedi 24 Aprile al PalaSorbo alle 18:15, per quella che a prescindere dal risultato finale sarà comunque l’occasione per assistere ad una bellissima e certamente coinvolgente partita di basket giovanile.