Pallacanestro a Cerveteri, la Rim Sport pronta per la serie C

La squadra di Basket Rim sport Cerveteri ha completato il proprio roster nei giorni scorsi per affrontare il difficile campionato di Serie C Silver.

Campionato che vedrà una formula rinnovata visto la modifica dei campionati che andrà in vigore il prossimo anno.

Ci sarà spazio, per le 26 squadre partecipanti, solo per promozione o retrocessione nel girone unico di serie C della stagione 2023-24.

La Rim sport Cerveteri ufficializza il secondo allenatore Leonardo Ludovisi che darà supporto alla guida tecnica del confermatissimo Giorgio Russo, capace questa estate di ringiovanire il roster insieme alla dirigenza Verdeblu.

I volti nuovi si aggiungono ai senior confermati: Lattanzi, Parroccini, Nizza, Medici L., Navarra, D’emilio, Galan Tesillo, Garbini, Alfarano, Martucci e Medici R.

Roster che sarà completato dagli under Tomasicchio, Martino e Salomone.

I ragazzi si riuniranno per preparare la nuova stagione martedì 6 settembre per prepara al meglio la prima stagione in serie C a Cerveteri.

Appuntamento per l’esordio in casa a tutti i tifosi sabato 8 Ottobre al PalaRim.