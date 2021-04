“Palestre verso la riapertura, nella stagione estiva ha poco senso”

Share Pin 21 Condivisioni

Protopapa Area PMI: “I dati degli anni passati lo confermano”

A Roma come nel resto d’Italia le palestre riapriranno dal 1 giugno.

“I centri sportivi di Roma e provincia vogliono certezze”

Una data che da una parte galvanizza i titolari, dall’altra ridimensiona un entusiasmo frenato dal fatto che, statisticamente, escludendo il periodo del Covid , le palestre registrano una riduzione di iscritti del più 50% nei mesi da metà di giugno a fine settembre.

“Tutto questo – racconta Protopapa di Area PMi – in parte è generato dal fatto che ci troviamo vicini al mare e quindi è fisiologico che rispetto al nord Italia ci sia meno frequentazione della palestra. Il che significa che a Roma e provincia aprire le palestre a giugno è solo una spesa senza ritorni economici”.

Piena condivisione anche dei gestori, per i quali è inutile riaprire a giugno.

“Almeno per quanto riguarda noi che ci troviamo a Cerveteri in una zona di mare – afferma Novella Conti – le persone sono attratte dalle spiagge e il sole e non dalle palestre”.

“E’ un dato questo extra pandemia, nella normalità registriamo riduzioni di iscritti del 60%, che vorrebbe dire: riaprire a giugno non porterebbe nessun vantaggio”.

“Stesso discorso per la piscina , a metà di maggio non ha senso ripartire quando si smontano le strutture per affrontare la parte estiva”.

“Ritengo che è solo un palliativo a consolarci, che di fatto prolunga la nostra astinenza che dura da oltre un anno”.

Salgono i numeri delle palestre in dirittura di chiusura definitiva . “Non basta dire riaprite dal 1 di giugno – incalza Protopapa – servono sostegni commisurati alle gravi perdite subite dai gestori tra tra le categorie fortemente penalizzati e con un futuro molto incerto”.

