A dichiararlo il Capogruppo di Centrosinistra alla Città Metropolitana Federico Ascani

Cerveteri, grazie alla Città Metropolitana è iniziata la posa del nuovo asfalto su Via Doganale –

“Grazie all’intervento della Città Metropolinata di Roma Capitale è stata avviata la posa del nuovo asfalto su Via Doganale, una strada con molte criticità in termini di viabilità, aggravate dal fatto di essere stata per molto tempo intensamente trafficata per via della contemporanea chiusura per lavori della più importante Via Settevene Palo”.

A dichiararlo è il Consigliere Comunale di Ladispoli, Capogruppo del Partito Democratico, e Consigliere della Città Metropolitana, capogruppo di Centrosinistra, Federico Ascani, intervistato nella giornata di sabato da Fabio Bellucci, all’interno della trasmissione “Cambia il mondo”, andata in onda su Centro Mare Radio”.

Federico Ascani

“L’iniziativa – ha proseguito Ascani – è nata su sollecitazione della stessa trasmissione “Cambia il mondo”, che durante una delle sue ultime puntate radiofoniche ha portato all’attenzione di tutti le problematicità della strada”.

“Ma quanto fatto per Via Doganale – ha puntualizzato e ricordato il Capogruppo – non è il solo obbiettivo portato a compimento dalla Città Mentropolitana, infatti grazie alla sua opera molti sono i progetti messi in cantiere e alcuni di essi hanno già visto la luce come quello che ha permesso la riapertura alla circolazione anche della stessa Via Settevene Palo, per mesi chiusa per delicati interventi di messa in sicurezza del percorso viario”.