Palestra senza luci a Marina di Cerveteri, l’affondo di Paolacci: «Basta propaganda, servono i fatti»

CERVETERI – L’inizio del campionato di pallavolo è alle porte, ma per diverse associazioni sportive di Marina di Cerveteri la partenza rischia di trasformarsi nell’ennesimo ostacolo burocratico e strutturale. Al centro della polemica c’è la palestra della Scuola in Via Satrico, una struttura utilizzata quotidianamente da decine di giovani e da società che pagano regolarmente il canone d’uso al Comune, ma che a soli due giorni dal fischio d’inizio si trova al buio.

Le denunce del consigliere Paolacci

A sollevare con forza la questione è il consigliere comunali di opposizione Gianluca Paolacci, che punta il dito contro l’inerzia della Giunta guidata dall’amministrazione comunale.

«Dopo decine di segnalazioni e continui richiami all’attenzione del Sindaco e dell’assessore di riferimento, a due giorni dall’inizio del campionato siamo ancora in alto mare», dichiara Paolacci.

Il problema dell’illuminazione risulta drammatico soprattutto in vista delle gare ufficiali fissate nei pomeriggi e nei fine settimana: molte partite sono in programma per le ore 18:00, orario in cui la mancanza di luci adeguate rende visibilmente impossibile lo svolgimento dell’attività agonistica e il rispetto delle norme federali.

Palestra senza luci a Marina di Cerveteri, l’affondo di Paolacci

«Incontri e promesse, ma i problemi restano»

Secondo il consigliere di opposizione, i recenti confronti tra la Giunta e le realtà sportive del territorio non avrebbero portato a risultati concreti, risolvendosi in semplici rassicurazioni.

Promesse da campagna elettorale: Paolacci critica la tendenza a rassicurare le associazioni a parole, soprattutto con l’avvicinarsi dei momenti elettorali, senza poi far seguire fatti concreti.

Paolacci critica la tendenza a rassicurare le associazioni a parole, soprattutto con l’avvicinarsi dei momenti elettorali, senza poi far seguire fatti concreti. Incapacità gestionale: Viene definita “assurda” l’impossibilità per le società di fruire di spazi pubblici regolarmente assegnati e pagati a causa dell’inefficienza manutentiva.

«Meno propaganda, meno autocelebrazione, più lavoro e più risoluzione dei problemi: questo dovrebbe essere il motto di un’amministrazione», incalza l’esponente di opposizione.

Corsa contro il tempo verso la Domenica

La speranza delle associazioni sportive, dei giovani e delle famiglie della frazione è che da qui a domenica la macchina comunale riesca a mettere in atto un intervento manutentivo d’urgenza per ripristinare l’impianto di illuminazione, consentendo così agli atleti di scendere regolarmente in campo ed evitare il rischio di rinvii o sanzioni per le squadre locali.