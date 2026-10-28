Specie aliene e biodiversità: la Città Metropolitana di Roma Capitale presenta il progetto Trachemys per il Monumento Naturale di Torre Flavia

La Città metropolitana di Roma Capitale ha avviato un progetto sulle specie aliene denominato “Trachemys scripta nel Monumento naturale Palude di Torre Flavia. Stato delle conoscenze, consapevolezza del problema, piano di eradicazione triennale e strategia di comunicazione”, per la protezione della biodiversità di Torre Flavia.
Il giorno 30 ottobre alle ore 17:00, presso la Biblioteca Comunale “Peppino Impastato” del Comune di Ladispoli, si terrà un incontro pubblico di presentazione del progetto, promosso dal Servizio Aree Protette della Città metropolitana di Roma Capitale, finanziato dalla Regione Lazio, in collaborazione con l’Università degli Studi Roma Tre e l’Associazione Biodiversi APS.
Si allegano la locandina dell’evento da cui è possibile recuperare il link di registrazione e il programma dell’iniziativa.