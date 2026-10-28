L’ex giocatrice di Serie A2 del Santa Marinella affiancherà Alessandra Paffetti nel minibasket. “Mi sono riscoperta bimba e mi diverto a stare con loro”

Basket, Giuliana Celestini a Cerveteri: seguirà pulcini e aquilotti

Giuliana Celestini mette la sua esperienza al servizio dei più piccoli della RIM Sport Cerveteri. Dopo il percorso da giocatrice nel Santa Marinella, con la conquista della Serie A2 e l’A1 sfiorata, e l’esperienza da allenatrice al BKL, Celestini prosegue il suo lavoro in palestra nella società ceretana. Arrivata a settembre, seguirà i gruppi dei pulcini e degli aquilotti, affiancando Alessandra Paffetti nel settore minibasket. Un impegno che riprende una passione nata già ai tempi della sua esperienza da cestista, quando aveva cominciato anche ad allenare. Poi il lavoro l’aveva costretta a interrompere. Ha raccontato la Celestini che “Mi sono riaffacciata al basket dopo 30 anni, perché volevo vedere se c’era ancora quella scintilla, quella passione. Già a Santa Marinella allenavo i bimbi e ho deciso di proseguire. Trovo che sia un’esperienza molto stimolante, mi sono riscoperta bimba e mi diverto a stare con loro”.

Il piacere di tornare in palestra passa anche attraverso i progressi dei bambini. “Capita che io arrivi in palestra un po’ stanca, ma sono veramente contentissima di vivere di nuovo la mia passione. Mi piace vederli crescere tecnicamente e cercare di portarli il più avanti possibile”. Alla RIM, Celestini si confronterà per la prima volta con il gruppo dei pulcini, bambini di cinque e sei anni. Un’età nella quale il gioco e l’attività motoria di base accompagnano i primi insegnamenti tecnici. La Celestini ha aggiunto che “Con loro è tutto diverso. Parliamo soprattutto di farli giocare. Ma io credo davvero che il basket anche a questa età sia uno sport eccellente da praticare”.

Tra gli aspetti che sottolinea c’è l’abitudine a usare entrambe le mani, lavorando anche su quella meno forte. Un esercizio che, nella sua lettura, offre un insegnamento che va oltre il gesto tecnico: “Si fatica di più sulla parte debole, però si lavora e si migliora”. Celestini ha cercato personalmente il contatto con Alessandra Paffetti, che seguirà le altre squadre del minibasket. Le due si erano già incontrate sui campi, senza conoscersi direttamente.

“Mi trovo molto bene, lei ha un po’ la mia stessa mentalità, ci troviamo a portare avanti un certo discorso tecnico e siamo disponibili l’una per l’altra”, racconta. Il settore minibasket conta anche sull’arrivo di Michela Colozzi, che contribuirà al lavoro con i diversi gruppi. Per Celestini, uno dei punti di forza della RIM è il centro sportivo, che permette ai bambini e alle famiglie di incontrarsi anche prima e dopo gli allenamenti. “Molti bambini tirano a canestro già ore prima dell’allenamento. Scherzano, si conoscono e questo accade proprio perché la RIM offre un luogo di incontro”.

Uno spazio nel quale, osserva l’allenatrice, i bambini possono muoversi liberamente e le famiglie costruire rapporti. “Oggi le famiglie faticano a trovare spazi sicuri dove far giocare i bambini e questo si riflette sulla loro crescita. Al centro si possono muovere in modo naturale e superare tante carenze nel movimento. I bambini hanno un assoluto bisogno di muoversi liberamente e di socializzare”. A darle il benvenuto è la presidente della RIM Sport Cerveteri, Ilenia Rinaldi, che ne sottolinea anche la disponibilità nell’affrontare le iniziali difficoltà logistiche. E che ha dichiarato: “Per noi è fondamentale avere persone d’esperienza con i pulcini e più in generale nel minibasket. Questo ci permette di creare le basi che poi portano i ragazzi a raggiungere un buon livello. Non mi resta che darle il benvenuto nella RIM Family e farle un in bocca al lupo per la stagione”.