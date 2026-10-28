Ladispoli, il 4 novembre la cerimonia per la giornata dell’unità nazionale delle forze armate

Mercoledì 4 novembre 2026, Ladispoli celebrerà la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate con una cerimonia commemorativa in Piazzale dei Caduti.
Il raduno dei partecipanti è previsto alle ore 10:45, mentre la cerimonia ufficiale inizierà alle 11:30.
In programma l’alzabandiera, la deposizione della corona al monumento ai Caduti, la preghiera in loro onore e il Silenzio d’ordinanza eseguito dalla Fanfara dei Bersaglieri.
Protagonisti anche gli studenti degli istituti scolastici, con poesie, temi e pensieri dedicati alla ricorrenza. Prevista poi la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e in seguito la deposizione floreale da parte del Sindaco Alessandro Grando in memoria dei Caduti di Nassiriya.
Il primo cittadino, inoltre, rivolgerà un saluto istituzionale ai partecipanti, rinnovando il valore della memoria e della riconoscenza nei confronti di quanti hanno sacrificato la propria vita al servizio dell’Italia.
La conclusione della cerimonia è prevista per le ore 12:30. L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare.