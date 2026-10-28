Cerveteri, il 15 novembre il terzo Memorial Damiano Casali: sport, musica e solidarietà

Ricordare Damiano e ritrovarsi attorno all’impegno che i suoi fratelli e i suoi amici portano avanti per i giovani del territorio. È questo il senso del terzo Memorial Damiano Casali, in programma il 15 novembre, dalle ore 14:30, al centro sportivo RIM di Cerveteri, in via Claudio Graziosi 7. La locandina dell’iniziativa annuncia tornei sportivi, musica e DJ set, attività per i giovani, un’area food e stand. Un pomeriggio che mette insieme sport, amicizia e solidarietà, con l’obiettivo di celebrare la vita, i valori e il sorriso di Damiano.

Dietro questo appuntamento c’è una storia che abbiamo già raccontato. Damiano aveva 19 anni quando è scomparso, il 9 novembre 2023. I suoi fratelli e i suoi amici hanno fondato l’associazione che porta il suo nome e hanno cominciato a lavorare per offrire agli altri ragazzi un luogo nel quale incontrarsi e trovare ascolto, anche nei momenti difficili. Un progetto che stanno costruendo nel Parco Fürstenfeldbruck, con il lavoro dei volontari e il coinvolgimento di altre persone e realtà del territorio.

“Un posto per stare bene, ma anche per stare male”. Roberto Casali, fratello di Damiano, aveva descritto così il loro obiettivo nella nostra intervista pubblicata il 4 ottobre su BaraondaNews. Parole semplici, che spiegano quale accoglienza vogliono offrire: poter entrare anche quando si attraversa una difficoltà, senza sentirsi giudicati, e trovare qualcuno disposto ad ascoltare. Il Memorial si inserisce in questo percorso e offre anche l’occasione per avvicinarsi all’associazione e conoscerne l’impegno. La locandina lo presenta come «Una giornata per ricordare, insieme». È in quell’“insieme” che si ritrova il senso dell’iniziativa: mantenere vivo il ricordo di Damiano attraverso occasioni di incontro, dando spazio ai ragazzi e alle relazioni che possono nascere tra loro.