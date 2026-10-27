Ladispoli, ripresi i lavori di rifacimento delle strade

Il sindaco Alessandro Grando: “Investimenti per oltre 4 milioni di euro”

Sono ripresi oggi, dopo la pausa estiva, i lavori di manutenzione del manto stradale a Ladispoli.

Gli interventi sono iniziati da Via delle Folaghe e proseguiranno nei prossimi giorni nelle altre strade previste dal programma dell’Amministrazione comunale.

Sono previsti investimenti per complessivi 4,1 milioni di euro, suddivisi in tre lotti: il primo, da 1 milione, attualmente in esecuzione e finanziato con fondi comunali; il secondo, da 1,1 milioni, anch’esso finanziato con fondi comunali e già aggiudicato; il terzo, da 2 milioni, finanziato tramite mutuo con Cassa Depositi e Prestiti, che comprende anche la riqualificazione dei marciapiedi e l’abbattimento delle barriere architettoniche.

“Con questi ulteriori 4,1 milioni di euro, dall’inizio del nostro mandato arriveremo ad aver investito ben oltre 10 milioni di euro per il rifacimento delle strade, con interventi che hanno interessato più di 60 chilometri di arterie cittadine – dichiara il Sindaco Alessandro Grando –.

Dal 2019 a oggi non c’è stato un solo anno in cui non siamo intervenuti per sistemare le nostre strade.

Con questo progetto completeremo anche la riqualificazione dei marciapiedi di tutte le traverse di Viale Italia, tra Piazza Marescotti e la stazione ferroviaria, intervenendo anche per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Nel primo mandato avevamo effettuato il più grande investimento nella storia della nostra città per il rifacimento delle strade.

Nel secondo siamo riusciti a fare ancora di più, e di questo siamo orgogliosi.

Era un impegno che avevamo preso con la città e abbiamo mantenuto la parola”.

L’assessore ai Lavori Pubblici, Marco Pierini, illustra il programma dei prossimi interventi.

“Abbiamo iniziato questa mattina da Via delle Folaghe. Proseguiremo poi nella zona di Caere Vetus e successivamente alla Cantinaccia, per continuare nelle altre strade previste dal primo lotto.

A seguire partiranno gli altri interventi e, grazie ai ribassi d’asta, alle economie di cantiere e ad altri fondi comunali, aggiungeremo ulteriori strade all’elenco già approvato.

Ringrazio gli uffici comunali, in particolare l’Ufficio Lavori Pubblici, per il grande lavoro svolto.

Chiediamo inoltre ai cittadini di collaborare rispettando i divieti di sosta temporanei che verranno posizionati nelle strade interessate, affinché i lavori possano svolgersi senza ritardi”.

𝐄𝐋𝐄𝐍𝐂𝐎 𝐃𝐄𝐆𝐋𝐈 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐕𝐄𝐍𝐓𝐈:

𝐏𝐑𝐈𝐌𝐎 𝐋𝐎𝐓𝐓𝐎 – 𝟏 𝐌𝐈𝐋𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐃𝐈 𝐄𝐔𝐑𝐎 (𝐋𝐚𝐯𝐨𝐫𝐢 𝐢𝐧 𝐜𝐨𝐫𝐬𝐨)

Via Benevento, Via Bracciano, Via Capri, Via C. Stabia, Via Cavour, Via delle Folaghe, Via Fermi, Via Helsinki, Via Latina, Via Manzoni, Via Mazzini, Via O. Antica, Via Positano, Via M. Sironi, Via Sorrento, Via Taormina, Via Torino.

𝐒𝐄𝐂𝐎𝐍𝐃𝐎 𝐋𝐎𝐓𝐓𝐎 – 𝟏,𝟏 𝐌𝐈𝐋𝐈𝐎𝐍𝐈 𝐃𝐈 𝐄𝐔𝐑𝐎

Via Amalfi, Via Canova, Via dell’Infernaccio, Via Flavia (da Via Taormina alla rotonda di Via Ancona), Via Garibaldi, Via Nettuno, Via Olmetto, Via Siracusa, Viale America (completamento), Viale Europa, Piazzale Roma.

𝐓𝐄𝐑𝐙𝐎 𝐋𝐎𝐓𝐓𝐎 – 𝟐 𝐌𝐈𝐋𝐈𝐎𝐍𝐈 𝐃𝐈 𝐄𝐔𝐑𝐎

Strade: Via A. Vespucci, Via Berlinguer, Via Caltagirone, Via A. De Gasperi, Via Don Milani, Via Dublino, Via Lisbona, Via A. Moro, Via Mosca, Via Parigi, Via Stoccolma, Via Tirrenia, Via C. Colombo.

Marciapiedi: Via Bari, Via Livorno, Via La Spezia.

𝐔𝐋𝐓𝐄𝐑𝐈𝐎𝐑𝐈 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐕𝐄𝐍𝐓𝐈 𝐃𝐀 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐙𝐈𝐀𝐑𝐄 𝐂𝐎𝐍 𝐑𝐈𝐁𝐀𝐒𝐒𝐈 𝐃’𝐀𝐒𝐓𝐀 𝐄 𝐅𝐎𝐍𝐃𝐈 𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐀𝐋𝐈

Via Angelini, Via Claudia, Via dei Vigneti, Via Modigliani, Via Pescara, Via Spinelli, Via Cairoli, Via Messico, Via Ravello, Via Capua, Via del Ghirlandaio, Via Genova.

Via Gabriele D’Annunzio sarà invece asfaltata direttamente da ASTRAL grazie a un contributo della Regione Lazio.