Montecitorio celebra l’eccellenza sportiva: a Giulia Lollobrigida il “Premio Donna d’Autore”

La campionessa di pattinaggio delle Fiamme Azzurre è stata premiata nella Sala della Regina della Camera dei Deputati. Un riconoscimento che celebra i traguardi agonistici ma, soprattutto, i valori educativi e umani dello sport

ROMA — La prestigiosa cornice della Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, alla Camera dei Deputati, ha ospitato la decima edizione del Premio “Donna d’Autore”, l’appuntamento ideato da Anna Silvia Angelini per celebrare le eccellenze femminili che lasciano un segno nella società. Tra le protagoniste di questa edizione c’è anche Giulia Lollobrigida, campionessa europea di pattinaggio e volto di spicco del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre.

Il riconoscimento è stato attribuito non soltanto per i prestigiosi risultati agonistici ottenuti in pista, ma anche per l’impegno quotidiano e la dedizione con cui l’atleta porta avanti i valori dello sport, inteso come scuola di vita e di crescita personale.

Ricevuto il premio, la campionessa ha voluto condividere tutta la sua emozione e la consapevolezza del percorso fatto, sottolineando il significato profondo di questo traguardo:

«Un riconoscimento che racchiude anni di passione, sacrifici e dedizione. Ho avuto l’onore di ricevere il Premio Donna d’Autore, nella prestigiosa cornice della Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, presso la Camera dei Deputati.»

Un premio che restituisce il giusto valore alla fatica che si nasconde dietro ogni medaglia, lontano dai riflettori e fatto di costanza e resilienza:

«Lo sport mi ha insegnato che dietro ogni traguardo ci sono impegno, costanza e rinunce, ma anche sconfitte e momenti difficili, fondamentali per crescere e diventare più forti. Mi ha insegnato a cadere e a rialzarmi, a imparare dai miei errori e a non smettere mai di migliorarmi. In pista, come nella vita.»

Da qui il valore speciale di un premio che guarda alla persona oltre che all’atleta:

«Per questo, ricevere un premio che valorizza non soltanto i risultati, ma anche il percorso e i valori che li accompagnano, ha per me un significato speciale.»

Infine, un pensiero di sincera gratitudine rivolto a chi ha reso possibile questo momento e ha sostenuto il suo cammino sotto i colori delle Fiamme Azzurre: