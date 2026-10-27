Civitavecchia, lavori alla rete idrica il 28 ottobre: possibili cali di pressione in alcune zone

CIVITAVECCHIA – Giornata di possibili disagi per i residenti e le attività commerciali di Civitavecchia. Nella giornata di mercoledì 28 ottobre, a causa di una riduzione della fornitura d’acqua all’impianto “Filtri Aurelia” da parte del fornitore esterno, si potranno verificare significativi abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua.
La sospensione o riduzione del flusso idrico è prevista per una durata complessiva di 15 ore, dalle ore 08:00 fino alle ore 23:00.
Le zone interessate
Il disservizio coinvolgerà diverse aree del territorio comunale e limitrofe:
- Borgata Aurelia, via Aurelia Nord e zona La Scaglia;
- Zona Pantano e Sant’Agostino (quest’ultima nel Comune di Tarquinia, ma servita dalla rete gestita da Acea);
- Zona Industriale (in particolare via Alfio Flores, via Siligato e via La Rosa);
- Area Portuale;
- Zona Ponton dei Rocchi, Santa Lucia e l’area del cimitero nuovo;
- Tutte le zone adiacenti e limitrofe a quelle citate.
Servizio sostitutivo con autobotti e contatti
Per far fronte alle situazioni di effettiva necessità, sarà possibile richiedere preventivamente un servizio di rifornimento tramite autobotte.
I cittadini interessati, o chiunque necessiti di ulteriori informazioni e segnalazioni, possono contattare il numero verde gratuito 800 130 335.