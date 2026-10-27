 
Civitavecchia

Civitavecchia, lavori alla rete idrica il 28 ottobre: possibili cali di pressione in alcune zone

27 Ottobre 2026





CIVITAVECCHIA – Giornata di possibili disagi per i residenti e le attività commerciali di Civitavecchia. Nella giornata di mercoledì 28 ottobre, a causa di una riduzione della fornitura d’acqua all’impianto “Filtri Aurelia” da parte del fornitore esterno, si potranno verificare significativi abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua.

La sospensione o riduzione del flusso idrico è prevista per una durata complessiva di 15 ore, dalle ore 08:00 fino alle ore 23:00.

Le zone interessate

Il disservizio coinvolgerà diverse aree del territorio comunale e limitrofe:

  • Borgata Aurelia, via Aurelia Nord e zona La Scaglia;
  • Zona Pantano e Sant’Agostino (quest’ultima nel Comune di Tarquinia, ma servita dalla rete gestita da Acea);
  • Zona Industriale (in particolare via Alfio Flores, via Siligato e via La Rosa);
  • Area Portuale;
  • Zona Ponton dei Rocchi, Santa Lucia e l’area del cimitero nuovo;
  • Tutte le zone adiacenti e limitrofe a quelle citate.

Servizio sostitutivo con autobotti e contatti

Per far fronte alle situazioni di effettiva necessità, sarà possibile richiedere preventivamente un servizio di rifornimento tramite autobotte.

I cittadini interessati, o chiunque necessiti di ulteriori informazioni e segnalazioni, possono contattare il numero verde gratuito 800 130 335.