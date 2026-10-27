Commemorazione del 2 novembre: prolungati gli orari dei Cimiteri Comunali

La Multiservizi Caerite completa interventi straordinari nei cimiteri di Cerveteri, Sasso e Ceri

Dal 31 ottobre al 2 novembre orario continuato dei cimiteri dalle 8:30 alle 17:00

CERVETERI, 26 Ottobre 2026 – In occasione della ricorrenza di Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti del 2 novembre prossimo, la Multiservizi Caerite ha predisposto un piano straordinario di apertura e manutenzione dedicato ai cimiteri comunali di Cerveteri.

Per agevolare le visite dei cittadini ai propri cari, da sabato 31 ottobre a lunedì 2 novembre i cimiteri di Cerveteri, Sasso e Ceri saranno aperti al pubblico con orario continuato dalle ore 08:30 alle ore 17:00.

In vista della commemorazione, il personale tecnico della Multiservizi Caerite è stato impegnato in un programma di interventi straordinari per garantire, la pulizia e il decoro delle strutture:

«In giorni così importanti per la nostra comunità, l’obiettivo prioritario è garantire accoglienza, decoro e massima accessibilità – dichiara la Direttrice Generale di Multiservizi Caerite, Linda Ferretti –. Abbiamo installato un sistema di deterrenza per i piccioni grazie anche a delle reti di protezione semi-invisibili con cui stiamo risolvendo in modo efficacie e rispettoso degli animali il problema dei nidi di piccione nei nostri cimiteri».

Inoltre la Multiservizi ha provveduto a profonde operazioni di manutenzione e decoro degli spazi comunali, anche mediante la messa a dimora di fiori e piante.

Dal 3 di novembre gli orari invernali dei cimiteri comunali di Cerveteri torneranno a rispettare l’orario ordinario, tutti i giorni dalle 9:00 alle 16:30.

Sito web: www.multiservizicaerite.it/news