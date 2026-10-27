“Occhio ai Fantasmi”: Ladispoli festeggia Halloween e cambia la location

La Pro Loco e il Comune di Ladispoli informano la cittadinanza che, per motivi logistici e organizzativi, la manifestazione “Occhio ai Fantasmi”, in programma venerdì 31 ottobre dalle 14:30 alle 21:30, si svolgerà al Parco giochi di Marina di San Nicola, in via del Sole, anziché nell’area naturale del Bosco di Palo.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Assessorato al Turismo e il Consorzio San Nicola, riporta in città lo spirito di una tradizione che negli anni ’90 vide Ladispoli tra le prime città italiane a organizzare una manifestazione ispirata alla celebre festa americana.

Un pomeriggio dedicato a grandi e piccoli, tra leggende, racconti e divertimento. I “mattacchioni” della Pro Loco hanno preparato numerose sorprese, dal Laboratorio Magico all’incontro con Ciro il Vampiro, senza dimenticare i “Fantasmi di Ladispoli”, personaggi del passato che faranno conoscere curiosità e storie della nostra città.

Non mancheranno mostri, vampiri, zombie, spiriti e tante occasioni per divertirsi affrontando le proprie paure con ironia.

L’appuntamento è confermato: cambia il luogo, non il divertimento!

Parco giochi di Marina di San Nicola, via del Sole

Venerdì 31 ottobre, dalle 14:30 alle 21:00

Ingresso gratuito.