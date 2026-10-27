“Dal Mare ai Monti della Tolfa”: domenica 8 novembre una pedalata gratuita tra sport, natura e amicizia

Dopo il Terminillo, LIFESPORT SSD propone un nuovo appuntamento cicloturistico di 120 chilometri

Un’iniziativa non competitiva, con il patrocinio della LILT e del CONI Lazio, per valorizzare il territorio e condividere la passione per la bicicletta

Dopo l’esperienza di settembre con “Verso il Terminillo”, LIFESPORT SSD torna a promuovere il cicloturismo con “Dal Mare ai Monti della Tolfa”, la pedalata non competitiva in programma domenica 8 novembre, organizzata insieme a Cicli Castellaccio, con il patrocinio della LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e del CONI Lazio.

La partecipazione sarà completamente gratuita, con l’obiettivo di coinvolgere sempre più appassionati e promuovere il ciclismo come occasione di benessere, aggregazione e valorizzazione del territorio.

Il percorso, di circa 120 chilometri e 1.300 metri di dislivello, si snoderà tra gli scenari del litorale laziale e dell’entroterra dei Monti della Tolfa, offrendo ai partecipanti una giornata all’insegna dello sport, della natura e della condivisione. Nessuna classifica e nessun cronometro: soltanto il piacere di pedalare insieme.

«Dopo il Terminillo vogliamo dare continuità a un progetto che va oltre la singola manifestazione – dichiara Gianclaudio Croce, Presidente di LIFESPORT SSD – La nostra intenzione è costruire nel tempo un calendario di appuntamenti cicloturistici gratuiti, capaci di coinvolgere sempre più appassionati e creare una vera comunità di persone unite dalla passione per la bicicletta. Crediamo in uno sport accessibile, che sia occasione di amicizia, benessere e scoperta del territorio. Per questo invito tutti i ciclisti a partecipare: non organizziamo gare, ma giornate da vivere insieme, dove il risultato più importante è condividere la strada e la passione per il ciclismo».

L’iniziativa si inserisce inoltre nel percorso di promozione della salute e dei corretti stili di vita portato avanti da LIFESPORT, anche attraverso il Protocollo d’Intesa sottoscritto nel gennaio 2026 con la LILT nazionale, finalizzato alla promozione della prevenzione oncologica, del benessere e dei valori educativi e sociali dello sport.

Il ritrovo è fissato per domenica 8 novembre alle ore 7.30 presso il Ristorante Casale Maremma, in località Due Casette, frazione di Cerveteri (RM), con partenza alle ore 8.00.

Lungo il percorso saranno a disposizione dei partecipanti due punti ristoro, assistenza meccanica e assistenza medica.

La partecipazione è completamente gratuita e riservata ai ciclisti in possesso di tesseramento FCI o EPS in corso di validità.

Con “Dal Mare ai Monti della Tolfa”, LIFESPORT SSD e Cicli Castellaccio rinnovano così il loro impegno nel promuovere un ciclismo fatto di passione, amicizia e condivisione, nella convinzione che lo sport possa rappresentare anche uno straordinario strumento di valorizzazione del territorio.