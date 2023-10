PALESTRA, BODY BUILDING E FITNESS COME ORIENTARSI

Ne parliamo con Lorenzo Cristaldi Istruttore Centro sportivo la Palma di Ladispoli

Sala solo per caricare i pesi? Non funziona! Serve anche l’ambiente giusto per socializzare ed interagire a livello emozionale. Una persona che viene in palestra vuole evadere dalla propria routine e trovare un istruttore che la possa guidare. Perché allenarsi con quella “pesantezza” legata solo al movimento, o

alla prestazione, non crea quel coinvolgimento che serve per alleviare una giornata pesante!“

A parlare è Lorenzo Cristaldi, uno capo istruttori del centro sportivo La Palma a Ladispoli, che si occupa della sala pesi come servizio di istruttore, è un personal trainer e segue il settore fitness con tre discipline: tabata, funzionale e body sculpt. “Il tabata” racconta Lorenzo “comprende diverse stazioni tutte a corpo libero, si lavora solo con il proprio corpo senza l’utilizzo di attrezzi. Il funzionale, invece, si basa su un’attivazione muscolare utilizzando attrezzature come bilancieri, manubri, palle mediche e vengono coinvolti tutti i muscoli. Il body sculpt è un allenamento basato su addome e gambe con poco recupero e con un’attività cardio molto avanzata.”

Il centro sportivo La Palma ha rinnovato gli attrezzi della sala pesi inserendone anche di nuovi. Macchinari specifici, per esempio per i quadricipiti, per i femorali e per la gamba completa, dove si lavora sia sul gluteo che sul quadricipite che sul il femorale. Non mancano, poi, gli attrezzi dedicati alla parte alta del corpo: dorso, petto e spalle.

“Ultimamente la nostra palestra” afferma il capo istruttore Cristaldi “ha dedicato molta attenzione alla sala pesi dove è sempre presente un istruttore. Giorgia, Enzo ed io seguiamo ogni persona presente in sala. Per un’esigenza specifica o per una spiegazione sull’utilizzo degli attrezzi noi siamo lì. Nel servizio che offriamo in sala c’è lo sviluppo della scheda personale, che è sempre gratuita, poi seguiamo passo passo la persona spiegandogli l’esercizio e, infine, lo lasciamo allenare da solo. Noi sempre presenti in sala supervisioniamo e aiutiamo! Se poi si desidera avere un’ora dedicata solo al proprio allenamento, anche condividendo l’ora con un’altra persona, proponiamo delle sessioni in esclusiva decidendo insieme orario e obiettivi e si può scegliere di essere seguiti da Giorgia, da Enzo, da me e anche che da Alessandro, che non è in sala ma fa solo personal”.

Frequentare la sala pesi” conclude Lorenzo ”ha anche un risvolto sociale, oltre l’aspetto fisico e la salute. Fa bene andare in palestra per avere stimoli o per intraprendere un percorso e vivere un cambiamento personale raggiungendo nuovi obiettivi, scoprendo percorsi mai proposti prima e, magari, provare a superarli.” La sala pesi del Centro Sportivo La Palma ha uno staff competente e qualificato, macchinari nuovi, un’aria familiare e conviviale in una location privilegiata con vetrate molto alte, che appagano lo sguardo, e un comodo parcheggio. Oltre agli abbonamenti standard offre anche la possibilità dell’ingresso giornaliero, un’occasione da sfruttare per verificare le competenze del centro sportivo La Palma. Passa a trovarci è troveremo per te la migliore soluzione per il tuo aspetto fisico e la tua salute. Ci trovi in Piazza G.Falcone 26 Ladispoli RM.