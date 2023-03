Ilaria Brunetti porta Ladispoli sul tetto del mondo

Paestum: le ragazze di Ladispoli stravincono il Mondiale di acconciatura, make up, barber e balayage

Una esperienza unica, che premia impegno, passione e tanto tanto talento. Loro sono Ilaria Brunetti, Asia Braccu e Giorgia Di Marco, le nostre concittadine che hanno partecipato, lo scorso fine settimana, in quel di Paestum, al Mondiale di acconciatura, make up, barber e balayage. La notizia vera non è certo la partecipazione, ma ovviamente la vittoria che le nostre ragazze hanno portato a casa con il team di Francesco Cagnetti, di cui fanno parte. Nei giorni precedenti la trasferta campana avevamo avuto modo di vedere in anteprima alcuni prototipi delle acconciature che sarebbero andate a proporre… da rimanere senza fiato! Ed effettivamente anche la giuria avrà valutato come noi la bellezza e l’originalità delle proposte presentate. Ad accompagnare Ilaria, Asia e Giorgia anche le Federica Mangianti e Adelina Darie. Tornando al Mondiale, Asia Braccu è andata in gara con make up senior e acconciatura sposa junior, mentre Giorgia Di Marco ha partecipato nella sezione acconciatura sposa junior e acconciatura rosa senior. Punta di diamante Ilaria Brunetti che ha sbaragliato le altre concorrenti nelle tre categorie acconciature senior, acconciatura fantasy di cui ha creato e realizzato anche il vestito,

acconciatura sposa e acconciatura rosa. “Il nostro team – ci racconta raggiante Ilaria – è stato premiato anche con un primo posto assoluto per la creatività ed estrosità, squadra creata da Francesco Cagnetti membro della nazionale italiana di acconciatori. Questa è la nostra vittoria più bella, il riconoscimento da parte della giuria del mondiale oltre ai premi che abbiamo vinto singolarmente”. Complimenti ragazze, siete fantastiche!

Camilla Augello