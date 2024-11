Padova, neonato di 5 mesi seviziato dal papà in ospedale: arrestato 22enne in flagranza di reato

Provocava lesioni al piccolo durante l’assenza dei medici

Padova, neonato di 5 mesi seviziato dal papà in ospedale –

Maltrattava il figlioletto di 5 mesi ricoverato in ospedale approfittando dei momenti in cui i sanitari erano girati dall’altra parte o non erano nella stanza. Maltrattamenti e lesioni aggravate: questa l’accusa che ha portato all’arresto in flagranza di reato un giovane di 22 anni di Padova.

L’attività investigativa svolta dagli agenti della Squadra Mobile della Questura, delegata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova, ha consentito di accertare che il neonato, già ricoverato d’urgenza nel reparto pediatrico dell’Ospedale per accertamenti medici, veniva sottoposto a violenze ad opera del padre durante il periodo di ricovero. Durante l’orario di visita nel reparto, nello specifico, quando il padre si assicurava di essere solo e di non essere visto da personale sanitario, compiva sevizie ed atti violenti nei confronti del figlio, provocandogli lesioni gravi con conseguente aggravio delle sue condizioni di salute. L’attività condotta dagli agenti della Squadra Mobile con l’ausilio di attività tecnica, ha consentito di arrestare il padre del bambino. Il 22enne, al termine degli accertamenti, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato portato in carcere.