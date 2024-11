Appuntamento per sabato 16 novembre alle ore 09:30 al Granarone. Dopo il convegno, passeggiata alla Necropoli Etrusca della Banditaccia

Giornata Mondiale del Diabete, a Cerveteri una giornata di informazione e di movimento alla Necropoli –

Nel mondo ne sono affette oltre 530 milioni di persone, numero destinato ad aumentare a 640 milioni nel 2030. In Europa la malattia interessa circa 60 milioni di adulti mentre in Italia ne soffre circa il 6% della popolazione. è il diabete, patologia identificata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità quale priorità per tutti i sistemi sanitari.

In occasione della Giornata Mondiale, sabato 16 novembre, a partire dalle ore 09:30 se ne parlerà presso l’Aula Consiliare del Granarone, in un incontro promosso dall’Assessora alla Sanità del Comune di Cerveteri Francesca Appetiti aperto a tutta la cittadinanza.

“Anche quest’anno, insieme alla Asl Roma 4, ai medici di base del territorio, esperti del settore ed associazioni, abbiamo fortemente voluto organizzare una giornata dedicata al tema del diabete, attraverso un incontro formativo e un momento di attività motoria salutare all’aria aperta – ha dichiarato Francesca Appetiti, Assessore alla Salute e Sanità del Comune di Cerveteri – la patologia del diabete, come dimostrano i dati, è estremamente diffusa e come Istituzione riteniamo importante offrire momenti di informazione e sensibilizzazione come quello di giovedì. Tra i relatori, avremo anche medici di base che da tantissimi anni esercitano proprio a Cerveteri e dunque estremamente conosciuti, volti familiari per i nostri concittadini, che potranno così cogliere l’occasione per apprendere nozioni su come adottare uno stile di vita sano e salutare e su quali accorgimenti da adottare per prevenire il diabete. L’incontro, è come sempre aperto a tutti i cittadini”.

Dopo i saluti in apertura del Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, dell’Assessora alla Sanità Francesca Appetiti, del Direttore Generale Asl Roma 4 Roberto De Cicco e del Direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Asl Roma 4 Valentina Iannucci, si entrerà a parlare più nel dettaglio del tema del diabete, con una tavola rotonda dal titolo “Educazione e stili di vita”. Relatori, coordinati dalla Dottoressa Luciana Cacciotti, i diabetologi Graziano Santantonio e Concetta Suraci, l’infermiera di famiglia Concetta Mamone e i Medici di Medicina Generale Giuseppe Donato e Luca Murolo.

Seguiranno, gli interventi di Sandro Luciani, Presidente Adiciv – Associazione Diabetici Civitavecchia, Fabio Napolitano di Croce Rossa Italiana Santa Severa – Santa Marinella e del Medico Nutrizionista Daniele Segnini.

Evento conclusivo della mattinata, una salutare camminata alla Necropoli Etrusca della Banditaccia, organizzata dagli Istruttori dell’Ambulatorio della Sedentarietà della Casa della Salute.