Padel, la Virtus MSN esordisce alla Coppa dei Club 2025

Sabato al via la Coppa dei Club di padel, la Virtus MSN scende in campo. Il vicepresidente Deleuse: “Siamo contenti del percorso intrapreso”

Sabato 8 febbraio inizierà la Coppa dei Club di padel, ovvero, il torneo amatoriale più grande d’Italia. Si tratta di una manifestazione che ha riunito 220 club su Roma e provincia, divisi in 55 gironi ognuno composto da 4 squadre. Al torneo, organizzato dall’Ente di promozione sportiva MSP, parteciperà anche una rappresentativa della Città di Ladispoli, anzi, più precisamente, una squadra della frazione di San Nicola. Infatti, la Virtus MSN farà il suo esordio proprio questo weekend in una pool che la vedrà contrapposta all’Antico Tiro a Volo, società che ospiterà la prima tappa, al Gin Tonic Team e al Padel Maximo Gold.

Le partite inizieranno alle ore 11 e scenderanno in campo 2 coppie maschili, una coppia femminile e una mista, tutte composte rigorosamente da giocatori diversi. Insomma, parliamo di numeri enormi per una competizione che smuoverà oltre 1600 amanti della disciplina.

“E’ la prima volta che partecipiamo a questo tipo di manifestazione – ha spiegato il vicepresidente della Virtus MSN, Ian Deleuse – e siamo molto contenti del percorso che abbiamo intrapreso con il padel. Quest’anno, abbiamo deciso di creare un gruppo che si allena 2 volte a settimana, guidato da Davide Censi, istruttore di padel di secondo livello. Lui è qui da 3 anni e abbiamo deciso di provare a fare questa esperienza, affacciandoci sì ad una realtà amatoriale, ma comunque molto prestigiosa. Voglio fare un grande in bocca al lupo alla squadra e sono curioso di vedere come si comporteranno in campo all’esordio con la maglia del nostro club”.

Il gruppo è nutrito e, con tutta probabilità, i giocatori si alterneranno nel corso dei diversi appuntamenti. Sabato 8 febbraio, parteciperanno alla tappa: Matteo Frasca, Alessandro Travagliati, Paolo Monticelli, Andrea Sportiello, Alessandro Pietromarchi, Nica Criscuolo, Anna Notari, Silvia Biagetti.