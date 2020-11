Share Pin 1 Condivisioni

Il consigliere regionale Michela Califano: “Due piccoli ma importantissimi risultati”

Ottocento nuovi posti letto in arrivo nei covid Hotel e test antigenici dai medici di base –

Due importanti novità in arrivo, nel Lazio, per ‘combattere’ il covid.

“Nei giorni scorsi – ha spiegato la consigliera regionale Michela Califano – siamo riusciti ad ottenere due piccoli ma importantissimi risultati”.

“Ci saranno 800 nuovi posti letto nei cosiddetti covid Hotel, strutture che accoglieranno quei pazienti in via di guarigione che non necessitano più di cure ospedaliere permettendoci così di allentare la presa sulle terapie non intensive”.

“Abbiamo stipulato inoltre – ha proseguito Califano – un accordo con medici di base e pediatri, su base volontaria, per l’esecuzione dei test antigenici rapidi che ci permetterà di continuare questo massiccio tracciamento che ci rende la Regione con più tamponi svolti d’Italia”.

“E’ un periodo assurdo, che nessuno si aspettava di vivere”.

“Stiamo lavorando senza sosta – ha proseguito Califano – con tutte le difficoltà e gli errori che potremmo aver commesso, ma non ci stiamo risparmiando. Ve lo giuro”.