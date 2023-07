Ostia: uomo perde la vita in mare, non c’erano bagnini

E’ accaduto proprio in queste ore ad Ostia. Oggi, martedì 4 luglio, ha perso la vita un uomo. La tragedia è avvenuta nel tratto compreso antistante la spiaggia Senape, a Ostia Ponente, dove non c’è il servizio di assistenza bagnanti. L’uomo non si era avventurato a largo, ma è stato colto da un malore. La figlia, che era insieme a lui, ha cercato disperatamente di aiutarlo, ma non c’era nessuno in grado di effettuare un massaggio cardiaco, né tantomeno capace di usare un defibrillatore (di cui comunque il tratto è sprovvisto).

L’uomo è stato portato fuori dall’acqua in attesa dei soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare e forse resta il rimpianto di una vita persa per mancanza di tempestività. A nulla sono serviti i tentativi di rianimazione del personale sanitario giunto sul posto.

Il problema ad Ostia resta lo stesso dallo scorso anno, le spiagge libere non sono sorvegliate e il mare non ammette errori.