La banda dei rapitori di cani continua a terrorizzare i residenti di Ostia che hanno in famiglia amici a quattro zampe, possibile che non si riesca a prenderli?

A Ostia ancora tentati rapimenti di pelosetti, la denuncia di Italia dei Diritti –

A Ostia i rapitori di cani sono ancora in azione come denuncia la responsabile del movimento Italia dei Diritti per il Municipio Roma X Paola Torbidoni: “Mi segnalano ancora tentativi di rapimento di cani da parte di una banda sembra formata da rom, e di ieri domenica 5 marzo l’ultima segnalazione che mi è arrivata da un cittadino di Ostia che afferma che la moglie, mentre passeggiava con il suo pincher, è stata seguita da 3 rom con un furgone blu sembrerebbe senza targa, fino a via dei traghetti”.

“Se è vero che questi tizi viaggiano con un furgone senza targa – conclude la Torbidoni – possibile che non riescono a fermarli?”

Carlo Spinelli responsabile provincia romano del movimento rincara la dose: “Se è vero che i presunti rapitori di cani viaggiano con un furgone che non ha targa, e nessuno dei preposti al controllo riesce a fermarli , e mi riferisco in particolar modo alla polizia locale, significa che forse ad Ostia i controlli non funzionano, non credo sia così difficile individuare se le strade fossero presidiate a dovere fermare un furgone senza targa. Comunque diamo anche il colore – conclude Spinelli – il furgone è blu”.