Appuntamento sabato 18 marzo con una maratona di musica e comicità per raccogliere fondi per l’associazione Spazio Eira 2.0 Aps a supporto dei ragazzi autistici

Riceviamo e pubblichiamo –

Sanremo è il più grande festival della musica italiana, Sanromolo è suo fratello più piccolo. Non per quanto riguarda le canzoni, non ci permetteremmo mai, ma per nella gara di solidarietà. Ci vediamo sabato 18 marzo al Teatro Traiano di Civitavecchia, con una maratona di musica e comicità per raccogliere fondi per l’associazione Spazio Eira 2.0 Aps a supporto dei ragazzi autistici.

Ospiti d’eccezione della serata, i Jalisse. Il gruppo che ha segnato un’epoca, vincitore di Sanremo 1997 con “Fiumi di parole”, a cui vogliamo dare il nostro sostegno augurandogli di tornare in gara all’Ariston..

Civitavecchia: torna il festival di Sanromolo

L’evento è prodotto da Stazione Musica in collaborazione con Wolli & Felix, tutto il ricavato verrà devoluto all’associazione Spazio Eira 2.0 Aps. L’ingresso è gratuito ma con obbligo di prenotazione tramite ticket, conseguibile presso gli uffici dell’associazione Spazio Eira 2.0 (Via Cialdi, 3 – Civitavecchia), dove è possibile lasciare un piccolo contributo come donazione benefica a sostegno dei progetti sociali.

Info e contatti press: Luca Grossi +39 393 9482907

BIOGRAFIA JALISSE

Sono un duo musicale italiano ed hanno vinto nel 1997 il Festival di Sanremo con il brano “Fiumi di parole”, hanno partecipato all’ Eurovision Song Contest a Dublino classificandosi al 4° posto e nel 1998 a Vina del Mar in Cile promuovendo il loro progetto musicale sul canale tv Megavision.

“Ci incontriamo per la prima volta nel 1990 nello studio di una casa discografica. Alessandra aveva appena terminato il programma Gran Premio con Pippo Baudo e Fabio si presentava alle case discografiche come cantautore. Solo nel 1992 decidiamo di lavorare insieme e ci innamoriamo e due anni dopo formiamo i Jalisse, prendendo il nome da un personaggio di una soap televisiva. Solo nel 2005 scopriamo grazie allo scrittore italo-iracheno Younis Tawfik che Jalisse, in lingua medio-orientale, significa ‘commensale che sa intrattenere nel racconto di favole e musica: siedi, accomodati e ascolta’.

Nel 1995 partecipiamo Sanremo Giovani con il brano Vivo e acquisiamo il diritto a partecipare al Festival di Sanremo dell’anno successivo, ottenendo il sesto posto nella sezione “Nuove proposte” con il brano Liberami. Quindi nel 1997 partecipiamo nuovamente al Festival ancora una volta di diritto con il brano Fiumi di parole che supera la selezione e conquista il primo posto nella manifestazione riconoscendoci due premi, il Leone d’oro come vincitori del Festival ed il Leone d’argento come autori (Alessandra Drusian e Carmen Di Domenico per il testo, Fabio Ricci la musica).

Durante la settimana sanremese del 1997 esce il disco di esordio Il cerchio magico del mondo e iniziamo una serie di concerti e tournée all’estero, tra cui Stati Uniti d’America, Canada, Russia e in Cile al Festival di Viña del Mar). L’intero album è inserito nelle programmazioni delle linee aeree della United Airlines e scelto da Fred Bronson per Billboard, come uno degli album più interessanti del 1997.

Ci sposiamo nel 1999 e in seguito arrivano avuto due figlie: Angelica ed Aurora. Lo stesso anno, in occasione della beatificazione di Padre Pio divenuto poi Santo, scriviamo il brano Luce e pane, cantato solo durante i concerti e mai messo in commercio fino al 2014.

Da allora in poi sono tanti i progetti discografici ed iniziative musicali che abbiamo realizzato”