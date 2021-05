Share Pin 13 Condivisioni

L’incidente è avvenuto vicino alla Lega Navale: l’uomo è stato sorpreso dal vento forte

Ostia, precipita col kitesurf e resta ferito gravemente

Si tratta di un ragazzo di trent’anni che si era posizionato affianco alla spiaggia della Lega Navale per praticare il kitesurf in autonomia.

Attorno alle 13:00 il trentenne – come riporta canale10 -, che aveva già collegato il manubrio alle funi, è stato sbalzato dalla riva per un’altezza di 10 metri ed è precipitato sulla sabbia.

È stato soccorso dallo staff della Lega Navale e ha riportato gravi lesioni alle costole e al bacino e un trauma cranico.

Il 118 lo ha poi trasportato all’ospedale San Camillo di Roma.

“Era sulla spiaggia libera a fare kitesurf in autonomia e si era messo lì, immagino, perché vicino ad un centro velico attrezzato come il nostro, probabilmente si sentiva più tranquillo”.

Lo ha dichiarato Carola De Fazio, presidente della Lega Navale di Ostia.

La vela sbagliata

“Con un vento a 25 nodi, con punte fino a 30 nodi, era molto pericoloso fare Kite con la vela che lui aveva”, aggiunge De Fazio.

Il ragazzo pare stesse usando una vela da 12 metri: “I nostri kiter esperti, erano fuori con una vela da 7m”, conferma la Presidente della Lega Navale.

Carola De Fazio spiega anche che il kiter è stato molto fortunato a precipitare su un’area dove non c’era niente.

Il malcapitato ha colpito il suolo ben due volte, prima che lei fosse in grado di raggiungerlo e di liberarlo dalla vela: in seguito i soccorsi sono giunti in pochi minuti.