Share Pin 1 Condivisioni

Un autista è risultato positivo al coronavirus e gli uffici del X Municipio resteranno chiusi per sanificazione

Ostia e Acilia senza uffici comunali: chiusi per Covid-19 –

È risultato positivo al test un autista in servizio presso il X Municipio di Roma, presentando blandi sintomi della malattia

Per effettuare la sanificazione degli ambienti, gli uffici resteranno chiusi per i prossimi giorni.

A darne notizia è stato Canale 10 che ha spiegato il caso particolare per cui tutte e tre le sedi del Municipio, a Ostia, Acilia e Infernetto resteranno chiuse.

L’autista era preposto allo smistamento dei documenti tra le sedi distaccate ed ha frequentato tutti e tre gli uffici negli ultimi giorni per via del suo lavoro.

Agli operatori è stato dato mandato di proseguire il lavoro da casa tramite smartworking.

Gli uffici che resteranno chiusi oggi e domani sono Palazzo del Governatorato, via Celli, l’Ufficio Tecnico, la palazzina di via del Lido, i servizi sociali e scolastici di via Passeroni, la sede di via del Martin Pescatore all’Infernetto e piazza Capel Venere ad Acilia.

I dipendenti stanno attendendo di sapere dalla ASL Roma 3 quanti di loro dovranno presentarsi per effettuare il tampone e quanti dovranno restare in quarantena.

Fonte: Canale 10