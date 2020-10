Share Pin 33 Condivisioni

Dopo la conferenza Stato-Regioni, il Presidente del Consiglio avrebbe firmato il documento

Nuovo DPCM: limiti alle feste e mascherine anche in casa –

Conte avrebbe firmato il nuovo DPCM, secondo fonti di governo, riportate dall’agenzia ADN Kronos.

Il testo del documento vedrebbe una stretta alla movida e a tutte le possibili forme di assembramento anche domestico.

Alcune delle novità introdotte sono la forte raccomandazione all’uso di mascherine anche in casa, in presenza di non conviventi e il divieto delle feste nelle abitazioni private se i partecipanti superano le 6 unità.

Sospese le gite scolastiche e agli sport di contatto a livello amatoriale.

La chiusura dei locali è fissata per le 24 con il divieto di sosta e consumazione all’esterno dei locali dopo le 21, fatto salvo il servizio al tavolo.

Sono vietate le feste in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto, fatte salve quelle conseguenti alle cerimonie civili o religiose, che possono svolgersi con la presenza massima di 30 persone.

Restrizioni di pubblico per tutti gli eventi agonistici.

La partecipazione agli eventi sportivi è fissata nel 15% della capienza di stadi e palazzetti, con il limite massimo di 1000 spettatori per gli eventi all’aperto e 200 per quelli al chiuso.

Stesso tetto massimo, 1000 all’aperto e 200 al chiuso, per gli spettacoli teatrali, cinema e concerti.

Sul fronte sanitario è stato previsto un alleggerimento della quarantena, che passa da 14 a 10 giorni.

Mentre sarà introdotto il principio di validità di un solo tampone negativo, a fronte dei due richiesti oggi, per uscire dalla quarantena.

Fonte: ADN Kronos