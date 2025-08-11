Il nuovo lavoro di “Flipped Prof” presto visibile in un documentario per Canale 10, a cura del giornalista Andrea Contorni

Ostia, continua la riscoperta del passato medievale in 3D: Marco Mellace ricostruisce Tor San Michele –

di Marco Di Marzio

Prosegue il lavoro di recupero e valorizzazione digitale del patrimonio storico di Ostia a cura di Marco Mellace, conosciuto a livello internazionale come “Flipped Prof” per il suo approccio innovativo alla didattica, basato sull’uso delle più moderne tecnologie informatiche. Insegnante di sostegno presso l’IIS Luca Paciolo di Bracciano, Mellace si è distinto negli ultimi anni per le sue accurate ricostruzioni 3D di luoghi simbolo del litorale romano. Dopo aver riportato in vita virtualmente Tor Buacciana, l’attenzione del docente si è ora concentrata su un’altra importante testimonianza storica: Tor San Michele.

Si tratta di un’imponente torre ottagonale progettata nel XVI secolo da Michelangelo Buonarroti, edificata in risposta a una deviazione del corso del Tevere che ne rese necessaria la difesa costiera. L’edificio superò presto in importanza il Castello di Giulio II, diventando un baluardo fondamentale per la sicurezza dell’area. Nel corso della sua lunga storia, Tor San Michele ebbe anche un ruolo strategico durante la Seconda Guerra Mondiale.

Marco Mellace, in arte “Flipped Prof”

“La seconda ricostruzione 3D che ho realizzato per Ostia e il suo territorio si concentra su Tor San Michele, un bastione progettato da Michelangelo Buonarroti nel XVI secolo. Di questa torre possiamo apprezzare la storia e l’importanza di questo straordinario esempio di ingegno umano.” – dichiara Mellace.

Negli ultimi anni, iniziative e progetti di recupero stanno cercando di restituire al pubblico questo gioiello architettonico, organizzando visite e attività divulgative. La ricostruzione di Mellace, fedele nei dettagli e ricca di elementi narrativi, permette di scoprire le straordinarie capacità costruttive delle maestranze tardo-rinascimentali e di immergersi nella storia di un monumento unico.

Il modello 3D è visibile sul canale YouTube “Flipped Prof”, arrivato a contare 57 mila iscritti, oltre 2.900 video prodotti e più di 16 milioni di visualizzazioni e sarà protagonista di un documentario di prossima uscita su Canale 10, a cura del giornalista Andrea Contorni.

