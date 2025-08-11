Castrum Novum Ritorna a Vivere: Un Ponte tra Passato e Presente a Santa Marinella –

Santa Marinella – Sotto un manto di stelle cadenti, il 10 agosto il Parco Archeologico di Castrum Novum ha riaperto le sue porte alla storia, ospitando l’evento “Castrum Novum Revivit – Ludi Scaenici”. L’iniziativa, per una notte, ha riportato in vita il teatro romano dopo quasi 1800 anni di silenzio, offrendo a un’affluenza di oltre mille persone un’esperienza culturale di straordinario fascino.

Il programma, inserito nel calendario del Polo Museale Civico, ha preso il via con i saluti istituzionali, portati dalla consigliera Paola Fratarcangeli, delegata alla valorizzazione del patrimonio storico-archeologico. La sua introduzione ha sottolineato l’impegno dell’Amministrazione Tidei nella promozione delle ricchezze del territorio, evidenziando l’importanza di tali eventi per la comunità.

La serata è stata un trionfo di didattica e spettacolo, realizzato a costo zero per la pubblica amministrazione. Il direttore degli scavi, Flavio Enei, ha descritto la serata come straordinaria e indimenticabile, in particolare per aver visto il teatro tornare in vita dopo 1800 anni. Le associazioni S.P.Q.R. APS, Geastudio per Livia Turchi, “Le Voci” e “Phonomachoi”, insieme al GATC (Gruppo Archeologico del Territorio Cerite), hanno animato il sito con rievocazioni storiche, svelando ai visitatori gli usi e i costumi dell’antica Roma. La Croce Rossa ha garantito la sicurezza, mentre le visite guidate approfondite e le performance artistiche hanno creato un’atmosfera magica e suggestiva.

A supporto di queste iniziative, è stato inaugurato il servizio gratuito “Archeobus”, che due volte a settimana collegherà i principali siti di interesse storico-archeologico della zona, testimoniando la volontà dell’Amministrazione di rendere il patrimonio storico e archeologico fruibile e accessibile a tutti, cittadini e turisti.

Il successo dell’evento è stato accolto con grande soddisfazione dal sindaco Pietro Tidei, che è stato il primo ad aver promosso gli scavi archeologici di Castrum Novum: «Questo straordinario risultato non è casuale, ma il frutto di una visione strategica precisa che la nostra Amministrazione ha per Santa Marinella. Vogliamo che il patrimonio storico-archeologico diventi un volano per il turismo e l’economia locale. L’entusiasmo che abbiamo visto a Castrum Novum ci spinge a proseguire su questa strada con ancora maggiore determinazione.»

A conclusione della serata, la consigliera Paola Fratarcangeli ha voluto esprimere la propria soddisfazione: «Sono veramente felice della partecipazione e dell’entusiasmo dimostrato da tutti. Vedere Castrum Novum così vivo e frequentato, e in particolare il nostro teatro riaprire i battenti, è la più bella conferma che siamo sulla strada giusta. Questo successo è il frutto di un grande lavoro di squadra tra l’amministrazione, le associazioni e i volontari. L’antica colonia romana è la nostra eredità più preziosa e il suo rilancio è al centro della nostra visione. Credo fermamente che la valorizzazione del patrimonio storico-archeologico sia la chiave per lo sviluppo e l’identità futura di Santa Marinella. La valorizzazione del sito continua con il secondo blocco di lavori sul centro visite che si concluderà per l’autunno e con il progetto “dal Porto al Castello”, con la ciclabile, che vedrà proprio Castrum Novum come punto di snodo.»