Santa Marinella: Proseguono i lavori della ciclopedonale di via delle Colonie –

Proseguono a ritmo serrato i lavori per la nuova pista ciclopedonale in via delle Colonie. Un percorso strategico che la Città dello Sport e le scuole, collegando l’istituto Carducci al campo di calcio fino al recupero dell’area del “Cantinone”. Si tratta di una strategica infrastruttura che affiancherà la viabilità carrabile offrendo spazio e possibilità per far sport, jogging, fitness, corsa o attività ciclistica. All’interno del percorso saranno allestite piccole aree di sosta e parcheggi per i residenti di Via delle Colonie e della zona. Un percorso pertanto strategico, alternativo e salutare che nello specifico si estende per oltre un chilometro e mezzo dalla rotonda di Poggio Bellavista all’area per l’appunto dell’ex cementificio. Un’arteria ciclopedonale che presto sposerà l’ampliamento del Ponte Valdambrini e che quindi, nel progetto, costituirà nuovo percorso pedonale, sportivo ed pensato per le categorie più fragili che in piena sicurezza potranno raggiungere il Porticciolo turistico dal centro della città. Un intervento di circa un milione e mezzo di fondi PNRR, garantito e rispettato secondo cronoprogramma e nei tempi imposti della legge.