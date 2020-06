Condividi Pin 80 Condivisioni

E’ accaduto ieri pomeriggio intorno alle 18.00 sul tratto di spiaggia davanti piazza Gasparri

Ostia: bambino di 7 anni si punge con una siringa mentre gioca in spiaggia-

E’ accaduto ieri pomeriggio intorno alle 18.00 sul tratto di spiaggia davanti piazza Gasparri.

Secondo la notizia riportata da Canale 10, infatti, un bambino di 7 anni si trovava sull’arenile di Ostia ponente con la sua famiglia per trascorrere un pomeriggio di gioco e svago, dopo i tanti mesi di lockdown. Mentre giocava sulla sabbia si è imbattuto in una siringa e si è punto. L’episodio ha fatto subito scattare l’allarme e la rabbia di genitori e presenti.

“Un fatto incomprensibile – ha dichiarato Flavio Vocaturo del PD Ama del Decimo Municipio – Dare un senso a quello che è capitato al bambino punto da una siringa lo si trova solo nella rabbia sociale.

Le spiagge di Ostia sono le spiagge della Capitale d’Italia e vedere che non hanno una guida di decoro ambientale fa gridare all’incapacità.

Ci sono stati mesi per organizzare la sicurezza delle spiagge ma l’amministrazione non è stata in grado di pianificare nulla e a farne le spese sono i cittadini, in particolare questa volta un bambino di 7 anni.

Siringhe, accesso non controllato, nessun primo soccorso e soprattutto noia. Noia perché i bambini non hanno svaghi, non hanno sicurezza, noia perché ogni anno siamo sempre ai soliti problemi che tutti vogliono risolvere ma non riescono a fare le cose più facili. Non c’è nessun atto amministrativo che si occupi della pulizia e del decoro delle spiagge di Roma.

“Pretendiamo che l’amministrazione chieda scusa al bambino e alla sua famiglia per quanto accaduto e che si prenda le sue responsabilità presentando le dimissioni dell’assessore all’ambiente del Decimo Municipio“.