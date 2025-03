Questo intervento di ripascimento porterà 180mila metri cubi di sabbia nel tratto di spiaggia che parte dal canale dei Pescatori in direzione sud. Ulteriori 50mila metri cubi verranno invece destinati a Ostia ponente

È arrivata sul litorale sud di Ostia la draga che si occuperà del ripascimento delle spiagge. Da questa mattina sono in corso le fasi di allestimento del cantiere e il varo della condotta refluente, i cosiddetti tubi visibili in mare che vengono utilizzati per sversare la sabbia raccolta dalla draga nei tratti di costa che saranno oggetto del ripascimento.

Ostia, arrivata la draga per il ripascimento delle spiagge

La “Gino Cucco” è una draga a strascico aspirante, auto-caricante, auto-refluente, dotata di una capienza lorda di tramoggia di 1.400 m³, all’interno della quale viene riversato il materiale dragato. Le aree attualmente individuate per il prelievo dei sedimenti sono Fiumara, Canale dei Pescatori e Porto di Ostia.

Questo intervento di ripascimento porterà 180mila metri cubi di sabbia nel tratto di spiaggia che parte dal canale dei Pescatori in direzione sud. Ulteriori 50mila metri cubi verranno invece destinati ad Ostia ponente. Il ripascimento è il terzo intervento realizzato in questi mesi dalla Regione Lazio nell’ambito delle iniziative di contrasto all’erosione del litorale lidense. In questi giorni è infatti in via di completamento il ripristino della soffolta nel tratto che va dalla rotonda di Piazzale Magellano fino al canale dei Pescatori.

Sempre nelle scorse settimane, invece, la Regione Lazio è intervenuta posizionando una barriera soffolta di 350 metri a ridosso della Rotonda di Ostia e dell’area del Kursaal per garantire la messa in protezione e sicurezza dell’area che era stata particolarmente colpita dalle ultime mareggiate.