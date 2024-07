Ostia: 12 nuovi posti letto al “Grassi” e rinnovo del reparto sub-intensivo

Effettuati lavori di ristrutturazione per quasi 1,4 milioni euro, a disposizione 12 nuovi posti letto. Rocca. “Continua il nostro investimento per la sanità pubblica, nell’esclusivo interesse dei cittadini”

Un reparto totalmente rinnovato a cui si aggiungono 12 posti letto. È stato inaugurato lunedì 15 luglio il nuovo reparto di terapia subintensiva all’ospedale “Grassi” di Ostia, in cui sono stati effettuati lavori di ristrutturazione per quasi 1,4 milioni euro. La cerimonia si è svolta alla presenza del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca e del direttore generale della ASL Roma 3, Francesca Milito.

«Il reparto di Terapia Sub-Intensiva dell’Ospedale “Grassi” di Ostia è stato totalmente rinnovato: grazie ad un investimento di circa 1,4 milioni di euro abbiamo realizzato una nuova sala con 4 posti letto ed altre 4 sale, per un totale di 12 posti letto. I pazienti e gli operatori sanitari potranno contare su ambienti dagli standard elevati, con apparecchiature tecnicamente avanzate come ventilatori polmonari, defibrillatori, elettrocardiografi ed ecografi. Continua il nostro investimento per la sanità pubblica, nell’esclusivo interesse dei cittadini, dopo anni di completo disinteresse e mancata programmazione» commenta Rocca. «Per la nostra Asl ma soprattutto per i cittadini di questo territorio, l’Ospedale Grassi rappresenta un punto di riferimento importante. Un presidio sanitario che offre assistenza e numerosi servizi e che, nel corso degli anni, ha saputo elevarne la qualità e ampliarne l’offerta. I lavori appena eseguiti vanno in questa direzione, permettendoci di mettere a disposizione dei pazienti un reparto più moderno e dagli standard elevati, con un incremento dell’offerta delle prestazioni chirurgiche e con l’ulteriore garanzia della professionalità di medici, infermieri e di tutto il personale sanitario», spiega Milito.

I lavori sono stati finanziati nell’ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera con quasi 1 milione e 400mila euro, di cui 335mila euro per l’acquisizione di attrezzature e hanno consentito la riorganizzazione degli spazi al piano terra dell’ospedale, prima dedicati a un altro reparto. La ristrutturazione ha permesso la creazione di una nuova sala con 4 posti letto e di 4 sale con due posti letto ognuna, per un totale di 12 posti letto. Nel reparto sono state previste le dotazioni impiantistiche tecnicamente più avanzate e un sistema di monitoraggio multiparametrico dei pazienti collegato a due centrali di monitoraggio in due distinte sale al fine di garantire il controllo H24. Tra le attrezzature acquisite, oltre ai 12 letti per terapia intensiva/semintensiva, anche monitor multiparametrici, centrali di monitoraggio e travi testaletto polifunzionali.