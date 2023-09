Alla presenza del presidente Rocca inaugurata nuova ala del PS, Oncologia, Fisioterapia e attivata la nuova TAC e il nuovo Mammografo

Presso l’ospedale Padre Pio di Bracciano si è conclusa in queste settimane una rilevante opera di restyling di diverse aree che ha portato ad un potenziamento delle capacità di ricezione e cura e a un innalzamento degli standard di qualità. Un momento importante per la struttura ospedaliera, che ha visto il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e l’assessore alle politiche sociali della Regione Lazio, Massimiliano Maselli, presenziare all’inaugurazione al fianco del direttore generale della Asl Roma 4, Cristina Matranga.

«Sono felice di trovarmi oggi qui a vedere rifiorire un presidio molto importante per questo territorio. Stiamo mantenendo quanto promesso: ridare dignità e piena funzionalità alle strutture sanitarie del Lazio, per troppo tempo trascurate, se non abbandonate. Con questi interventi strutturali e con l’implementazione di apparecchiature diagnostiche di ultima generazione, l’ospedale Padre Pio di Bracciano sarà in grado di essere sempre più al fianco dei cittadini. La direzione è tracciata: in tutta la regione si devono ammodernare e razionalizzare le strutture sanitarie esistenti. Stiamo cambiando per sempre questa sanità troppo “romanocentrica” e intendiamo dare vita a nuove eccellenze sparse in tutto il Lazio», ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

Ospedale “Padre Pio” di Bracciano: potenziati i servizi sanitari e i reparti

«Inaugurare nuovi Pronto Soccorso o ampliamenti di quelli esistenti e nuovi servizi è sempre entusiasmante perché si migliora la qualità dell’assistenza sanitaria e si incrementano le prestazioni erogate. Bisogna centrare l’obiettivo dell’integrazione socio sanitaria sostenendo l’assistenza sociale e territoriale con l’immediata presa in carico dell’utente, soprattutto se si tratta di persone fragili, anziane o disabili, comportando così la riduzione della spesa sanitaria ed una forte contrazione delle inappropriatezze presenti nel sistema» ha evidenziato l’assessore alle Politiche Sociali, Massimiliano Maselli.

La Asl Roma 4, in questa operazione, ha investito oltre un milione di euro tra apparecchiature diagnostiche, arredi e lavori edili. Nello specifico, la radiologia è stata dotata di una nuova TC e un nuovo Mammografo, è stato ampliato il reparto di oncologia, che passa da 3 poltrone a 6 postazioni più 2 posti letto e riqualificata l’area dedicata alla Fisioterapia. Anche il reparto di Pronto Soccorso è stato oggetto di ampliamento e restyling e la nuova distribuzione delle aree ha consentito l’apertura di due grandi sale da 4 posti letto ognuna, una destinata ai codici verdi e l’altra all’osservazione breve, oltre alla creazione di un ulteriore ambiente a disposizione del reparto con 2 posti letto.

«L’ospedale “Padre Pio” di Bracciano, attraverso la riqualificazione di questi spazi può aumentare la capacità ricettiva e migliorare gli standard di qualità offerti. Inoltre, anche alla luce dei progetti di Pnrr di prossima attivazione, il presidio ospedaliero si candida a svolgere, in maniera sempre più rilevante, un ruolo centrale nella rete ospedale- territorio in favore della popolazione del Distretto 3 e non solo. Ringrazio il Presidente Rocca e l’assessore Maselli per la sensibilità dimostrata verso questo territorio e per aver partecipato all’inaugurazione di questi spazi che daranno un volto nuovo e un’assistenza migliore alla comunità tutta», ha affermato il direttore generale della ASL Roma 4 Cristina Matranga.