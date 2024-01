L’autore è diventato famoso per le immagini satiriche pubblicate sulla pagina “Le più belle frasi di Osho”

Osho a Fiumicino: l’ultimo libro di Federico Palmaroli –

Federico Palmaroli, in arte “Osho”, il 25 Gennaio alle ore 18, presenterà il suo nuovo libro “Er pugno se fa co la destra o co la Sinistra?”, presso l’aula consiliare del comune di Fiumicino.

L’ evento culturale riapre la kermesse “Incontri letterari”, per il 2024; sarà moderato dalla giornalista, Emma Evangelista ed interverranno il Sindaco, Mario Baccini, il Presidente del Consiglio, Roberto Severini e l’Assessore alla Cultura, Valentina Torresi.

“La presenza dell’autore, Federico Palmaroli, è per me motivo d’orgoglio poiché, oltre ad essere uno scrittore/vignettista di successo, è un amico che stimo molto, perché ha saputo trasformare la sua ironia spontanea, in un fenomeno nazionale. – sottolinea l’Assessore, Valentina Torresi, – Abbiamo scelto un libro diverso rispetto a quelli proposti fin’ ora, dal sapore pungente e satirico. Invito tutti i cittadini a partecipare agli “Incontri letterari”, che ricordiamo essere un evento gratuito ed aperto al pubblico; un’occasione unica per incontrare gli autori ed approfondire temi interessanti”. conclude.