Salvatore Orsomando, Cosigliere comunale di Cerveteri per Fratelli D’Italia, si esprime ai microfoni di Centro Mare Radio

Salvatore Orsomando, Cosigliere comunale di Cerveteri per Fratelli D’Italia, ai microfoni di Centro Mare Radio:

“Il Comune di Cerveteri ha emesso un comunicato riguardante le case abusive, in particolare sembra che il comune stia cercando di regolarizzare tali situazioni, concentrandosi solo sulla zona di Campo di Mare. Esaminando la delibera di giunta del 31 ottobre, è evidente che ci sono premesse che indicano chiaramente un intento positivo, volto a risolvere un problema che affligge i cittadini da ben 60 anni, ma non per tutto il territorio di Cerveteri”- e aggiunge – ” Sarebbe bene, visto il grande impegno dell’amministrazione verso queste problema, ricostituire il nucleo speciale per il controllo del territorio per gli abusi edilizi”.

Infine il Consigliere conclude: “Io sono favorevole a risolvere la situazione, perché l’amministrazione comunale continua a dire il contrario. Io porpongo un consiglio comunale aperto in cui ci si può confrontare in modo pacato in cui il sindaco e il tecnico diano una spiegazione croncreta ai cittadini senza isposte evasive. Vogliamo avere contezza di cosa sta succendo”.

GM