“E’ legittimata dal DPCM e snellirebbe le code nei supermercati”

Orsomando – De Angelis: “Si consenta l’attività dei banchi agroalimentari a Cerveteri e Cerenova”

“Dopo aver preso atto che alcune delle nostre proposte sono state recepite e messe in atto dal Sindaco Pascucci vogliamo dimostrare, per l’ennesima volta, la nostra collaborazione restando, dolente nota, ancora in attesa che lo stesso Sindaco ci degni di una sua chiamata per concordare e decidere insieme per il bene comune in questa situazione di grave emergenza.

Abbiamo formulato, via mail, al Sindaco Pascucci una nuova proposta che riguarda i gestori dei banchi di agroalimentare che operano nei mercati di Cerveteri e di Cerenova che, secondo l’art.1 punto 1 del DPCM dell’11 Marzo, potrebbero proseguire la loro attività nel rispetto delle norme stabilite dal decreto stesso. Queste attività, oltre a sopperire alle gravi carenze economiche dei gestori , andrebbero sicuramente a snellire le file nei vari supermercati del territorio diminuendo, di fatto, anche e soprattutto il pericolo di assembramenti di persone.

Non si può non sottolineare che nella vicina Ladispoli questo tipo di commercio non è mai cessato grazie anche alla collaborazione tra il Comune e gli esercenti, pertanto chiediamo al Sindaco Pascucci di adoperarsi affinché queste attività tornino ad essere immediatamente operative nel rispetto delle misure di sicurezza.