Prosegue con grande dinamismo l’intensa attività di orientamento rivolta alle classi terze del nostro istituto, nell’ambito del progetto coordinato dalla referente Milena Gianna. L’obiettivo dell’iniziativa è accompagnare gli studenti e le loro famiglie verso una scelta consapevole della scuola secondaria di secondo grado, mettendo al centro le reali attitudini e aspirazioni dei ragazzi.

Un aspetto fondamentale su cui il percorso intende far riflettere riguarda la gestione degli spostamenti nel nostro territorio: spesso, infatti, scegliere istituti geograficamente vicini ma mal collegati comporta notevoli difficoltà logistiche. Nonostante questi ostacoli, è essenziale che i giovani vengano incoraggiati a seguire le proprie inclinazioni personali, superando la tendenza a optare esclusivamente per la scuola più “comoda”. Sostenere il talento e la motivazione individuale rappresenta infatti lo strumento più efficace per contrastare e prevenire la dispersione scolastica.









Orientamento in uscita: le classi terze del G. Cena alla scoperta del futuro tra territorio, trasporto e innovazione









L’esperienza immersiva alla Newton Room di Fiumicino

In quest’ottica si inserisce l’uscita didattica che oggi vede protagonista la classe 3ª B, a cui faranno seguito a turno tutte le altre classi terze. Gli studenti avranno l’opportunità di vivere un’esperienza formativa presso la Newton Room dell’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Roma Fiumicino: un’aula multimediale ed esperienziale dedicata alle discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) applicate al settore aeronautico. Inaugurata il 28 maggio 2024 come prima sede permanente in Italia, la struttura nasce dalla collaborazione tra Aeroporti di Roma (ADR), Boeing e la onlus FIRST Scandinavia.

Durante la mattinata di attività (della durata di circa tre ore), i ragazzi si sono messi alla prova attraverso laboratori pratici e coinvolgenti:

Calcoli e navigazione: determinazione delle rotte in chilometri e miglia nautiche, analisi dei tempi di volo e utilizzo di strumenti tecnici come bussola e goniometro.

Piani di volo: lettura delle carte geografiche e applicazione di principi scientifici per pianificare rotte e missioni.

Simulatori di volo: esercitazioni pratiche in squadra su simulatori professionali, sotto la guida di istruttori esperti, per portare a termine specifiche missioni, tra cui operazioni di salvataggio aereo.

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Gli incontri con gli istituti superiori del territorio

Accanto alle esperienze sul campo, il calendario dell’orientamento ha previsto un fitto programma di incontri dedicati alla presentazione dell’offerta formativa delle scuole superiori e degli enti di formazione del territorio: Incontro con l’IIS Mattei , l’IIS De Begnac di Ladispoli , l’IIS Leonardo da Vinci di Maccarese ,Liceo Pertini di Ladispoli, l’IIS Di Vittorio di Ladispoli e il CIOFS di Ladispoli.

Un percorso ricco e articolato, pensato per offrire agli studenti una panoramica completa delle opportunità didattiche e professionali a loro disposizione, affinché il passaggio alle scuole superiori diventi il primo vero passo verso la realizzazione del proprio futuro.