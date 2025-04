Giovedì 3 aprile Orientamento con l’I.T.S turismo all’alberghiero di Ladispoli. Gli I.T.S. consentono di proseguire il percorso scolastico e formativo con specializzazioni orientate al mercato delle professioni

Energia, Mobilità Sostenibilità e Logistica, Chimica e Nuove tecnologie della vita, Sistema agroalimentare, Meccatronica, Moda, Servizi alle imprese e agli Enti senza scopo di lucro, Tecnologie per i Beni, le Attività artistiche e culturali e per il Turismo, Tecnologie dell’informazione, della comunicazione e dei dati: sono i settori degli I.T.S. del Lazio, Istituti Tecnologici Superiori, conosciuti anche come “Scuole Speciali di Alta Tecnologia” o ancora “Scuole di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica post-diploma”. Istituti regolamentati dal Ministero dell’Istruzione, gli I.T.S. consentono di proseguire il percorso scolastico e formativo con specializzazioni orientate al mercato delle professioni e con un indice di occupabilità superiore al 90%%. E giovedì 3 aprile è stato l’ITS Turismo Academy a presentarsi agli studenti dell’Alberghiero di Ladispoli.

La Prof.ssa Valeria Cocco, Docente di Economia del Turismo all’Università La Sapienza e Andrea Segreto, Tutor del Corso Hospitality e Food&Beverage Tourism, con sede didattica a Civitavecchia, hanno descritto agli allievi le caratteristiche e le attività dell’ITS Turismo, con particolare riferimento al Percorso formativo attivato a Civitavecchia: due anni di durata complessiva, 1000 ore di attività didattiche in aula e in laboratorio, 800 ore di stage presso imprese pubbliche o private, con un corso integrale di Sommelier e un corso Barman e Mixology svolti dalla F.I.S. presso l’Hotel Cavalieri Hilton. “La nostra – è stato spiegato – è l’area tecnologica per chi vuole concorrere con le proprie competenze alla promozione e al marketing delle filiere turistiche, alla tutela dei beni culturali e artistici e delle attività culturali del Paese. Il Tecnico superiore – è stato precisato – saprà valorizzare le eccellenze del territorio nelle sue peculiarità turistiche ed enogastronomiche tramite la ricerca e l’ottimizzazione della qualità dei servizi nel settore turistico e

nell’organizzazione di eventi, nelle aree della comunicazione e della promozione”.

I corsi sono finanziati dal MIM, dalla Regione Lazio, dal Fondo Sociale Europeo FSE+ e sono rivolti a tutti coloro che hanno conseguito un Diploma di Maturità. Partecipando alle selezioni, l’accesso è riservato ai primi 25 in graduatoria. Al termine dell’I.T.S. viene rilasciato un Diploma Ministeriale 5° EQF riconosciuto a livello nazionale ed europeo, valido per i concorsi pubblici e che permette l’accesso al 3° anno in Università convenzionate nazionali ed internazionali