A12 Roma – Civitavecchia: chiuso per una notte lo svincolo di Cerveteri Ladispoli per manutenzione

Autostrade per l’Italia comunica che sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 4 alle 6:00 di sabato 5 aprile, sarà chiuso lo svincolo di Cerveteri Ladispoli, in entrata verso Civitavecchia/SS1 Aurelia. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Santa Severa Santa Marinella.